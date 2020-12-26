Шахраї обіцяють українцям карантинні 8 тисяч: як працює нова схема

Шахраї в Україні взяли "на озброєння" кампанію з виплати ФОПам і найманим працівникам одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень від держави в якості компенсації за карантин, яку можна отримати через портал "Дія".

Так, ще до початку здійснення цих виплат аферисти вже встигли нажитися на довірливих людях. Про це передає газета "Експрес".

Зловмисники виманюють у громадян і гроші, і конфіденційну інформацію про банківські рахунки та картки нібито для надання державної компенсації.

Як повідомляють в кіберполіції, злочинці розміщують на сторінках в інтернеті, в соціальних мережах відео з президентом Володимиром Зеленським, в якому він розповідає про матеріальні виплати підприємцям. В описі до відео правопорушники вказують посилання на сторінку, де нібито ці виплати можна отримати.

"До того ж шахраї стверджують, що ці гроші може отримати кожен українець, а не тільки підприємець", - розповіла майор поліції у відставці, екс-слідчий Тетяна Незенко.

Через ці посилання жертви аферистів переходять на підозрілі сайти, де потрібно ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування коштів. Згодом шахраї просять заплатити за можливість підписання заяви електронно, за роботу юриста, який нібито оформляє заяву, і за проходження ідентифікації.

"Весь цей обман виконують інтернет-боти. А небезпека полягає не тільки в переказі коштів злочинцям за вигадані послуги, але у поширенні своїх персональних банківських даних", - наголосила вона.

Киберполіція повідомила вже про сотні звернень постраждалих від інтернет-шахраїв. При цьому правоохоронці кажуть, що знайти аферистів буде не просто.

Незенко пояснила, що таке шахрайство карається від 3 до 8 років позбавлення волі, але зробити це важко.

"Навіть після встановлення IP-адреси знайти конкретних осіб, які нею користувалися, буває неможливо. Тому моя порада українцям - будьте обачні з такими інтернет-оголошеннями, не переходьте за сумнівними посиланнями, не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім, а якщо вже розголосили - зверніться в банк і заблокуйте картку", - закликала майор.

Раніше повідомлялося, що шахрай за допомогою "вірусу" обікрав українців на мільйон - зловмисник зламував акаунти мобільників, збирав персональні дані користувачів і отримував доступ до онлайн-банкінгу.

Нагадаємо також, що нещодавно МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram виманюють гроші.