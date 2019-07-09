Шахраї атакують через Facebook: клієнти Приватбанку під загрозою

Приватбанк попереджає своїх клієнтів про те, що вони можуть виявитися жертвою шахраїв в соціальних мережах. Як повідомляє UBR.ua у вівторок, 9 липня, в Facebook з'явилося повідомлення від імені Приватбанку про те, що для отримання виграшу на карту, потрібно пройти опитування.

Проте в Приватбанку повідомили, що не мають ніякого відношення до цього оголошення і ніяких опитувань з грошовим виграшем не проводять.

"Це вже відома схема шахрайства і ми постійно боремося з нею. Звертаємося до правоохоронців і ті блокують шахрайські ресурси. Однак вони знову і знову з'являються. Зараз зробити клон сторінки на іншу адресу – не проблема. На щастя, останнім часом ми майже не маємо скарг від клієнтів на такого роду ресурси. Це свідчить про те, що наша роз'яснювальна робота приносить результати", - повідомили в прес-службі банку.

Скріншот оголошення шахраїв

Схема нинішнього шахрайства досить проста. Людина повинна пройти опитування, в якому вибирає бренди взуття, одягу і парфумерії. Після цього система нібито робить розрахунок винагороди. Далі фейковий сайт пропонує внести "закріплюючий платіж" в розмірі 121 гривні і перенаправляє на сторінку оплати. Зовні вона не відрізняється від звичайних сторінок платіжних систем за єдиною відмінністю – достовірність сторінки не підтверджується сертифікатами безпеки, а з'єднання не захищено протоколом HTTPS.

На сторінці оплати клієнт вводити свої дані держателя картки і тим самим дає шахраям доступ до своїх коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аферисти з допомогою телефону чистять рахунку та "вішають" борги.

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