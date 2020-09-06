Потужний тайфун накрив Японію: постраждали десятки тисяч людей (відео)

Тайфун (колаж: РБК-Україна)

Десятки тисяч людей змушені виїхати із зони активності тайфуну Хайшен

Потужний тайфун Хайшен накрив Японію. Природна катастрофа обрушилася на південь країни. Зливові дощі й сильний вітер зі швидкістю до 162 км/год зривають дахи з будинків і пошкоджують лінії електропередач. Про це повідомляє Associated Press.

За даними інформаційного агентства, жителі країни були попереджені про негоду в неділю, 6 вересня. Синоптики попередили, що злива буде настільки сильною, як відро з водою, вилите на голову. Через надзвичайну ситуацію 50 тисяч жителів островів Окінава і Кюсю попередили про евакуацію.

В результаті зливових дощів і тайфуну синоптики попередили про вихід з берегів декількох річок на острові Кюсю.

На поточний момент відомо, що тайфун призвів до тимчасового припинення залізничного сполучення в країні. Крім того, скасовано десятки авіарейсів. Відновлення руху поїздів і польотів очікується в понеділок, 7 вересня, а можливо навіть і у вівторок, 8-го.

"Хайшен є не тільки потужним - еквівалентним урагану 2 категорії - але і великим за своєю досяжністю", - зазначили метеорологи.

У п'ятницю тайфун досяг стадії супертайфуну, "еквівалентний верхній частині категорії 4 з 5 за шкалою Саффір-Сімпсона з поривами вітру, оціненими в 300 км/год", уточнює Météo-France.

Нагадаємо, що раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також ми писали, що у США кількість жертв урагану "Лаура" збільшилася до 16 осіб.