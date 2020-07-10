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Потужні зливи і перепади до 20 градусів: по яких областях вдарить негода

П'ятниця 10 липня 2020 20:47
Потужні зливи і перепади до 20 градусів: по яких областях вдарить негода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Україні на вихідних принесе чергову порцію неприємностей жителям деяких областей

Погода в Україні принесе сильні погодні неприємності на вихідних. Особливо "несолодко" доведеться мешканцям західних областей. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують, що різкі перепади температур, коли на Заході вдень +16, а на Півдні і Сході +34 варто чекати вже в неділю, 12 липня. До того ж, деякі західні області можуть постраждати від потужної зливи.

А ось субота, 11 липня, видасться всюди спекотною і майже спокійною в синоптичному плані. Температура по країні +27+32, найближчої ночі +13+17 (в Криму до +20).

На Заході очікуються дощі з грозами та посилення вітру до 5-10 метрів на секунду. Решта території - мінлива хмарність, без опадів.

У Києві субота буде жаркуватою, опади малоймовірні. Ніч буде "свіжою" з +15+17, вдень +29+31 градусів.

Потужні зливи і перепади до 20 градусів: по яких областях вдарить негода

Погода в Україні 11 липня (meteo.gov.ua)

Негода прийде в неділю, 12 липня. Дощі, грози і шквали по всьому Заходу, зачепить Вінницьку та Житомирську області. А Волинь та Закарпаття накриє потужними зливами. На інших територіях ймовірність опадів невисока.

На Заході похолоднішає до +16+19 градусів, Вінниця і Житомир +24+26. На Півночі і в Центрі буде спекотно - від +28 до +31. А от південний схід буде знемагати від пекла в +32+34 градуси, лише в Криму на пару градусів нижче.

У Києві в неділю +28+30, вночі +16+18. Опади до столиці не повинні дістатися в цей день.

Потужні зливи і перепади до 20 градусів: по яких областях вдарить негода

Погода в Україні 12 липня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики попереджають про ймовірність смерчів, коли відбувається суттєвий контраст гарячого та холодного повітря. Такі явища в Україні стали частішати. Зокрема, нещодавно над Черкащиною пронісся рідкісний смерч.

Раніше ми писали, що в Україні знову почнеться сезон гроз і злив. Стало відомо, які області затопить.

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