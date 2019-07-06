Потужний землетрус в США "загнав" ведучих новин під стіл у прямому ефірі (відео)

Потужний землетрус в США магнітудою 7,1 балу стався у Південній Каліфорнії. 5 липня стихія "загнала" ведучих вечірнього випуску новин під стіл прямо в прямому ефірі. Відео було опубліковано на YouTube-каналі CBS Los Angeles.

Зазначимо, що в Південній Каліфорнії через найпотужніший за останні 20 років землетрус було оголошено надзвичайний стан. Через стихію, що розійшлася, було госпіталізовано 15 людей.

В Лос-Анджелесі під час телетрансляції новин ведучі каналу KCAL9 перервали випуск через сильні поштовхи, які потрапили в ефір, і вирішили в цілях безпеки сховатися під стіл.

Фото: скріншот

"Ми відчуваємо дуже сильні поштовхи... Думаю, нам слід сховатися під стіл », - сказала не на жарт перелякана ведуча.

Відео: YouTube / CBS Los Angeles / Earthquake Hits During Evening Newscast

Так, 5 липня епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Ріджкрест за 240 кілометрів від Лос-Анджелеса. Через оперативне спрацьовування системи попередження влада була готова до нового землетрусу.

Нагадаємо, що це вже не перший землетрус у Каліфорнії в цьому році - перед тим 26 червня біля узбережжя штату була зафіксована сейсмічна активність потужністю 5,6 балів.