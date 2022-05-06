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"Мос*алі - це мерзость": герой мемів "Чоткий паца" пішов служити в ЗСУ і знищує окупантів

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П'ятниця 06 травня 2022 12:04
"Мос*алі - це мерзость": герой мемів "Чоткий паца" пішов служити в ЗСУ і знищує окупантів Чоткий паца пішов у ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Чіткий паца з Рівного", який є автором мемної фрази "це мерзость", воює у складі 68-ї єгерської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.

Про це розповіли в штабі операції Об'єднаних сил на Facebook.

Що відомо про героя мемів

Іван Мартинов, відомий Інтернет-спільноті як "Чоткий паца з Рівного". Саме його фраза – "це мєрзость", сказана про економічну ситуацію у 2014 році, - стала одним з найпопулярніших мемів далеко за межами вебпростору.

Сьогодні Іван впевнений, що "москалі – це мєрзость", і без жалю знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку.

Незважаючи на широку популярність Івана та його творчості, мало хто знає, що він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт з ЗСУ, де відслужив 5 років.

"Дембель вийшов не дуже тривалий. Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну", – розповідає він.

Іван згадує, як 24 лютого ще крізь сон почув летять російські ракети.

"Подзвонили з сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі каву, але і попити її не встиг – приїхала машина, і ось я вже у військкоматі", – розповів піхотинець 68-ї єгерської бригади.

Іван Мартинов після нашої перемоги планує одружитися і виїхати подорожувати і подивитися світ.

&quot;Мос*алі - це мерзость&quot;: герой мемів &quot;Чоткий паца&quot; пішов служити в ЗСУ і знищує окупантівІван Мартинов воює у ЗСУ (фото: facebook.com/JFTaskForce)

Відомі меми "Чоткого паци"

Як ми раніше писали, Тарас Тополя показав зустріч з "русским миром" в Харкові.

Також Макс Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв у руки зброю.

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