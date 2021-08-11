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Морське дно біля берегів Одеси всіяне "ртутними кульками": еколог розповів, що це (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі майже все дно моря за хвилерізом всіяне каламутними і рухливими, як ртуть кульками.

Про це у Facebook повідомляє еколог Владислав Балінський.

Так, під час дослідження експерти з'ясували, що вода дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом.

За словами еколога за хвилерізами у морі можна помітити декілька видів медуз. Зокрема, це корнерот, аурелія і гребневики.

Також там виявили чимало коконів з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків).

"Зовнішньо вони дуже нагадують ртуть.Такі хробаки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - сказав еколог.

Але згодом фахівець додав, що насправді, ось ці круглі слизові кулі це не медузи. З'ясувалося, що так виглядає слизовий кокон з кладкою яєць поліхети.

"Якщо придивитися, то в товщі слизу проглядаються вкраплення мікроскопічних яєць. Спочатку, кокон на тонкій слизовій ніжці прикріплений до піску, каменів або донної рослинності. Найчастіше він відривається і може переміщатися на великі відстані", - розповів еколог.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Так, ще торік помітив, що баклани на море близько до себе підпускають людей, навіть сидячи на пляжі;
  • Ці плоскі маленькі медузи (я їх назвала кошелечка) мені вперше зустрілися декілька років тому. Ніколи раніше не бачила їх, навіть в дитинстві, коли риба-голка і морський коник були рідкістю;
  • Яка краса. Дякуємо!.

Раніше ми повідомляли, що український блогер розкритикував Одесу і назвав її "пекельним колгоспом".

Також в Одесі побили пасажира тролейбуса.

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Одеса