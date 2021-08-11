Морське дно біля берегів Одеси всіяне "ртутними кульками": еколог розповів, що це (відео)

Так, під час дослідження експерти з'ясували, що вода дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом.

За словами еколога за хвилерізами у морі можна помітити декілька видів медуз. Зокрема, це корнерот, аурелія і гребневики.

Також там виявили чимало коконів з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків).

"Зовнішньо вони дуже нагадують ртуть.Такі хробаки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - сказав еколог.

Але згодом фахівець додав, що насправді, ось ці круглі слизові кулі це не медузи. З'ясувалося, що так виглядає слизовий кокон з кладкою яєць поліхети.

"Якщо придивитися, то в товщі слизу проглядаються вкраплення мікроскопічних яєць. Спочатку, кокон на тонкій слизовій ніжці прикріплений до піску, каменів або донної рослинності. Найчастіше він відривається і може переміщатися на великі відстані", - розповів еколог.

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