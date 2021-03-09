Морози у квітні і холод після Великодня: синоптик дав прогноз на весну в Україні

За словами Леоніда Горбаня, морозна погода не завершиться в березні, адже мінусова температура очікується й на початку квітня. Та й кінець другого місяця весни особливо теплом не буде радувати.

"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощем", - розповідає Горбань.

Синоптик зазначив, що розраховувати на ранню весну не варто.

"Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде", - зазначив він.

Крім того, Горбань підкреслив, що у травні також не буде спеки. Адже після великодніх свят (2 травня) очікується кілька хвиль похолодання.