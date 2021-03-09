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Морози у квітні і холод після Великодня: синоптик дав прогноз на весну в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Весна в Україні буде холодною і пізньою, адже морози очікуються навіть у квітні. Прохолодна погода буде і після Великодня, який цього року відзначається 2 травня.

Таким невтішним прогнозом поділився синоптик Леонід Горбань, пише Апостроф.

За словами Леоніда Горбаня, морозна погода не завершиться в березні, адже мінусова температура очікується й на початку квітня. Та й кінець другого місяця весни особливо теплом не буде радувати.

"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощем", - розповідає Горбань.

Синоптик зазначив, що розраховувати на ранню весну не варто.

"Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде", - зазначив він.

Крім того, Горбань підкреслив, що у травні також не буде спеки. Адже після великодніх свят (2 травня) очікується кілька хвиль похолодання.

Раніше синоптики попередили про похолодання з мокрим снігом і дощем, яке триватиме майже до кінця тижня, але потім потепління знову повернеться в країну.

Зазначимо, що екологи прогнозують у 2021 сильну посуху, яка може вплинути на врожайність та пересихання річок.

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