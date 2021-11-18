Морози в 30 градусів прийдуть раптово: синоптики оновили прогноз на зиму 2021-2022

Як пояснив головний синоптик України, за останні 30 років клімат істотно змінився. У найхолодніші місяці року температура підвищилася на 2 -2,5 градуса, а літня – на 1,5 -2 градуси. Тривалість осіннього і весняного періоду сильно скоротилася.

За прогнозом Кульбіди, клімат в Україні буде змінюватися і далі й в майбутньому зими майже зникнуть не тільки в південних регіонах, але і в інших широтах країни.

Прогноз на зиму 2021-2022

Грудень буде набагато тепліше норми, а в цілому ніяких природних катаклізмів синоптики цієї зими не очікують.

"Середня температура в грудні буде вище норми для цього періоду. Тобто, грудень виявиться досить теплим. Прояви зими, похолодання, сніг, будуть, але природних катаклізмів не очікуємо", - зазначив Кульбіда.

Він додав, що цього року сильні морози можливі й вони можуть прийти раптово в січні-лютому.

"Що стосується січня і лютого, то при нинішніх кліматичних режимах у нас не може бути іншої зими, крім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди, морози досягнуть і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами, які були 30-40 років тому, нинішні морозні періоди виявляться короткочасними", - розповів глава Укргідрометцентру.

Снігу багато не буде

Як повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова на нещодавньому брифінгу, зима в Україні розпочнеться наприкінці листопада і триватиме до кінця лютого.

За її прогнозами, сильне похолодання почнеться на початку грудня - до 10 градусів морозу. І майже весь грудень температура триматиметься в межах 2-3 градусів морозу.

На Новий Рік снігу не буде, але температура знову впаде. У січні та лютому очікуються періоди з дощами та мокрим снігом.

Стійкий сніговий покрив можливий тільки в січні - в дні сильного похолодання.