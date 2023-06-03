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Мороз в июне не за горами? Синоптик предупредил о серьезной непогоде

Какая будет погода в июне (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине внезапно снизилась дневная температура и пришло похолодание. Однако это еще не конец, ведь синоптики начинают предупреждать о заморозках.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича.

Какая будет погода в ближайшие дни

Синоптик отмечает, что в связи с прохождением холодного фронта и воздушной массы с севера будет наблюдаться понижение температуры практически во всех областях, за исключением Приазовья и крайнего востока.

"Ощутимо снизится ночная температура, особенно в западных и северных областях. Кроме того, атмосферный фронт повлечет за собой дожди, местами с грозами и шквалами в субботу, а уже в воскресенье погоду будет определять молодой антициклон, поэтому атмосферное давление ожидается высоким", - написал он.

В частности, он добавляет, что в Карпатах могут быть даже заморозки.

Погода на 4 июня

В западных и северных областях будет облачно и без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

На крайнем севере и Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы от 3 градусов мороза до нуля. Днем температура будет сохраняться от 18 до 23 градусов тепла.

В центральных областях будет малооблачно, а осадков - не ожидается. Температура воздуха ночью будет от 6 до 11 градусов выше нуля, днем - от 19 до 24 градусов.

В южных и восточных областях переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, в Крыму - до 16 градусов выше нуля; днем от 19 до 24 градусов.

Скриншот: meteoprog.com

Раньше мы писали, как пережить резкие перепады погоды без головных болей.

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