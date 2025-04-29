Когда сажать морковь, капусту и свеклу этой весной, чтобы получить рекордный урожай

Когда сажать морковь

Конец апреля - идеальное время для посева моркови в открытый грунт. К этому моменту земля уже хорошо прогревается до 8-10 °С, что необходимо для дружного прорастания семян.

Высевать морковь следует на хорошо освещенных грядках с рыхлой и легкой почвой. Если затянуть с посадкой до середины мая, морковь может хуже развиваться из-за высокой температуры и быстрого пересыхания земли. Перед посевом стоит замочить семена в теплой воде, чтобы ускорить прорастание.

Глубина заделки семян должна быть не более 1-1,5 см, чтобы ростки быстро появились на поверхности. Первые всходы обычно появляются через 7-14 дней в зависимости от погодных условий.

Морковь надо сажать не позднее середины мая (фото: Freepik.com)

Когда сажать капусту

Рассаду капусты в открытый грунт высаживают именно в конце апреля или в начале мая. К этому времени сеянцы должны иметь 4-5 настоящих листочков и быть закаленными на открытом воздухе.

Высадку лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы молодые растения легче адаптировались. Для ранних сортов капусты этот период является оптимальным, поскольку в дальнейшем растения будут лучше развиваться на постепенно теплеющем воздухе.

Поздние сорта также можно высаживать в это время, чтобы получить урожай в конце лета или осенью. Важно правильно подготовить почву: она должна быть плодородной, увлажненной и хорошо разрыхленной. После посадки капусту следует регулярно поливать, особенно в первые недели.

Капусту не стоит сажать при ярком солнце (фото: Freepik.com)

Когда сажать свеклу

Свеклу лучше всего сеять именно в конце апреля или в первых числах мая, когда почва хорошо прогрета. При температуре земли около 10 °C семена быстро прорастают, а всходы становятся крепкими и дружными. Если посеять свеклу раньше, в холодную почву, растения могут пойти в стрелку.

Перед посевом семена желательно на несколько часов замочить в теплой воде, чтобы ускорить прорастание. Свеклу высевают в хорошо освещенном месте, на легких, питательных почвах без застоя воды.

Оптимальная глубина посева - около 2-3 см с расстоянием между рядами 20-25 см. После появления всходов их обязательно прореживают, чтобы корнеплоды были крупными и ровными.

Свеклу сажают в хорошо прогретую почву (фото: Freepik.com)