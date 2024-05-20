"Моральный шок". Тринчер высказалась о своем первом сексе

Украинская певица Анна Тринчер рассказала о своем первом сексе и как отреагировала на это ее мама.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Перепрошую" .

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По словам исполнительницы, она потеряла девственность за месяц до своего 17-летия. Это было с ее первой любовью, с которым Тринчер встречалась два года.

Когда же мама звезды узнала о первом интимном опыте дочери, она неделю с ней не общалась.

"Она меня сожгла через месяц после того, как все произошло, и неделю со мной не общалась. Для нее это было таким моральным шоком. Она просто поверить не могла, я помню ее глаза", - поделилась Анна.

Тогда, призналась певица, она чувствовала сильную вину перед родным человеком, хотя точно понимала, что не сделала ничего плохого.