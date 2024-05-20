"Моральний шок". Трінчер висловилася про свій перший секс

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про свій перший секс і як відреагувала на це її мама.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Перепрошую" .

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Зі слів виконавиці, вона втратила цноту за місяць до свого 17-річчя. Це було з її першим коханням, з яким Трінчер зустрічалася два роки.

Коли ж мама зірки дізналася про перший інтимний досвід доньки, вона тиждень з нею не спілкувалася.

"Вона мене спалила через місяць після того, як все сталося, і тиждень зі мною не спілкувалася. Для неї це було таким моральним шоком. Вона просто повірити не могла, я пам’ятаю її очі", - поділилася Анна.

Тоді, зізналася співачка, вона відчувала сильну провину перед рідною людиною, хоча точно розуміла, що не зробила нічого поганого.