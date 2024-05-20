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"Моральний шок". Трінчер висловилася про свій перший секс

Понеділок 20 травня 2024 17:30
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"Моральний шок". Трінчер висловилася про свій перший секс Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про свій перший секс і як відреагувала на це її мама.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Перепрошую".

Деталі

Зі слів виконавиці, вона втратила цноту за місяць до свого 17-річчя. Це було з її першим коханням, з яким Трінчер зустрічалася два роки.

Коли ж мама зірки дізналася про перший інтимний досвід доньки, вона тиждень з нею не спілкувалася.

"Вона мене спалила через місяць після того, як все сталося, і тиждень зі мною не спілкувалася. Для неї це було таким моральним шоком. Вона просто повірити не могла, я пам’ятаю її очі", - поділилася Анна.

Тоді, зізналася співачка, вона відчувала сильну провину перед рідною людиною, хоча точно розуміла, що не зробила нічого поганого.

Раніше Мішина, Анатоліч, Шаманська та Грабар зізналися, у скільки років вони вперше зайнялися сексом.

Також Трінчер розповіла, як живе на самоті після розлучення.

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