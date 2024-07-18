Монтаж на новом уровне. 10 лучших приложений для улучшения видео на iPhone и Android

В мире, где мобильная видеосъемка становится все более популярной, иметь под рукой мощные инструменты для редактирования видео становится необходимостью. Существует множество приложений, которые могут превратить обычное видео в настоящий шедевр, будь то для социальных сетей, профессиональных проектов или личных воспоминаний.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сайт фоторедактора Fotor .

Fotor

Платформы: iOS и Android

Fotor, известный бренд в сфере визуального дизайна, недавно представил свой видеоредактор для пользователей любого уровня подготовки. Теперь создавать профессиональные видео стало проще и быстрее.

Fotor предлагает новейший инструмент для улучшения видео на базе искусственного интеллекта. С его помощью вы сможете легко повысить четкость и разрешение видео на своих мобильных устройствах.

Ключевые особенности

Улучшите качество видео одним щелчком мыши

Устраните размытость и увеличьте резкость видео, как по волшебству

Исправьте и верните аутентичный цвет видео

Автоматически осветлите и исправьте недоэкспонированный видеоклип

Fotor (фото: Fotor)

PowerDirector

Платформы: iOS и Android

Создавайте потрясающие и высококачественные видеоролики легко и быстро с помощью приложения PowerDirector. Оно предлагает широкий набор инструментов для редактирования видео, включая удаление фона, видеоэффекты и самое главное - инструмент улучшения качества видео.

Всего несколькими кликами вы сможете легко повысить качество своего видео. PowerDirector автоматически восстанавливает естественные цвета, яркость, контрастность, баланс и четкость вашего видео за считанные секунды.

Ключевые особенности

Комплексное приложение для редактирования видео

Инструмент для улучшения видео на базе искусственного интеллекта, включающий шумоподавление, удаление размытости, коррекцию цвета, стабилизацию видео и т. д

Экспортируйте видео в качестве 4K

PowerDirector (фото: Fotor)

CapCut

Платформы: iOS и Android

Как известный бренд-гигант по редактированию и созданию видео, CapCut может стать вашим выбором, если вы энтузиаст. Это приложение, которое позволяет вам создавать потрясающие видео для любых целей, особенно для TikTok.

Вы можете не только легко и быстро редактировать свой видеоклип, но и создавать профессиональный видеоконтент с помощью его предустановленных шаблонов и инструментов.

Ключевые особенности

Простой в использовании

Потрясающие результаты улучшения

Доступны дополнительные инструменты для создания потрясающих видеопроектов

CapCut (фото: Fotor)

InShot

Платформы: iOS и Android

Если вы ищете приложение, которое может легко вывести ваше видео на новый уровень, даже если у вас нет опыта или навыков редактирования, попробуйте InShot.

Вы можете наслаждаться эффектами ИИ, автоматическими субтитрами, удалением фона видео ИИ, интеллектуальным отслеживанием, коллажем и инструментами автоматической настройки с InShot.

Для новичков вы можете использовать инструмент "Auto Adjust", чтобы мгновенно улучшить свои видео одним нажатием.

Ключевые особенности

Приложение для редактирования видео на базе искусственного интеллекта

Широкий выбор инструментов для улучшения визуального эффекта вашего видео

Автоматически увеличивайте четкость видео без каких-либо хлопот

InShot (фото: Fotor)

AI Video Enhancer - HiQuality

Платформа: iOS и Android

Как следует из названия, приложение HiQuality поможет вам повысить качество видео на вашем мобильном телефоне. Это профессиональный инструмент, который использует технологию искусственного интеллекта для улучшения загруженных видеороликов.

HiQuality устраняет размытость, восстанавливает детали и исправляет все недостатки, делая ваше видео более четким.

Ключевые особенности

Поддержка алгоритма искусственного интеллекта для обеспечения наилучшего опыта

Отличное приложение для улучшения видео разных типов, включая портреты, аниме, мультфильмы, пейзажи

Доступен эксклюзивный инструмент для восстановления старых пленок, особенно для черно-белых видеоклипов

AI Video Enhancer - HiQuality (фото: Fotor)

Filmora

Платформа: iOS и Android

Filmora - это приложение, с помощью которого вы можете редактировать видео через технологии искусственного интеллекта. Оно предлагает все, что вам может понадобиться для улучшения вашего видео, от базовых инструментов редактирования до профессиональных функций.

Ключевые особенности

Видеоредактор на базе искусственного интеллекта, включающий широкий спектр инструментов: функцию автоматической обрезки, удаления ИИ, динамические субтитры, функцию преобразования текста в видео и многое другое

Простой в использовании инструмент для улучшения видео

Filmora (фото: Fotor)

Winkit

Платформы: iOS и Android

Winkit - еще одно отличное приложение, которое поможет вам быстро и легко, совершенно бесплатно, улучшить качество видео. Всего одним касанием вы сможете отреставрировать старые ролики.

Winkit также позволяет повысить разрешение видео до 2K и 4K с помощью функции расширения. Кроме того, приложение поможет вам улучшить и стабилизировать видео без использования сложного программного обеспечения.

Ключевые особенности

Мощный режим автоматического восстановления рекомендаций, который улучшит ваше видео до наилучшего качества

Также доступны инструменты для редактирования, которые выведут видео на новый уровень

Winkit (фото: Fotor)

AI Video Enhancer - Utool

Платформы: Android

Utool - это приложение для улучшения видео, которое нельзя пропустить, если вы ищете профессиональный инструмент для повышения качества видео или очистки размытых роликов на своем мобильном телефоне.

Utool позволяет легко превратить старое или размытое видео в клип высокого качества. Благодаря технологии искусственного интеллекта, вам нужно всего лишь одно касание, чтобы повысить четкость вашего видео.

Ключевые особенности

Улучшение видео на базе искусственного интеллекта с простым управлением и потрясающими результатами

Универсальный видеоредактор, включающий все инструменты для создания профессионального видео

AI Video Enhancer - Utool (фото: Fotor)

Videoleap

Платформы: iOS и Android

Videoleap - это приложение, которое подойдет даже тем, у кого нет опыта редактирования видео. С его помощью вы сможете легко улучшить свои ролики. Внутри вы найдете множество полезных инструментов для создания по-настоящему впечатляющих видео для социальных сетей.

Videoleap предлагает функции на базе искусственного интеллекта, такие как автоматическое создание, редактирование, генерация и улучшение видео. Все это позволит вам с легкостью создавать потрясающие ролики буквально за секунды. Кроме того, приложение способно всего за несколько секунд повысить качество вашего видео с низким разрешением.

Ключевые особенности

Инструмент улучшения видео на базе искусственного интеллекта с потрясающими результатами

Предлагается больше инструментов редактирования видео на базе искусственного интеллекта, помогающих создавать вирусные видеоролики

Videoleap (фото: Fotor)

LightCut

Платформы: iOS и Android

LightCut - это видеоредактор "все в одном" как для новичков, так и для профессионалов. С LightCut вы можете легко повысить качество видео на вашем iPhone или Android-устройстве.

У вас будет возможность настроить яркость, контрастность и баланс, чтобы оживить ваше видео, как будто вы видите его собственными глазами.

Ключевые особенности

Улучшите качество видео за считанные секунды с помощью технологии искусственного интеллекта

Универсальный видеоредактор для мобильных телефонов, позволяющий создавать необычные видео

LightCut (фото: Fotor)