В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

26 июля в приложении monobank снова произошел масштабный сбой. Сейчас невозможно осуществить перевод средств по реквизитам, не работает приложение банка.
Какие функции не работают - читайте ниже в материале Styler.
Пользователи начали сообщать, что приложение не дает осуществить перевод средств по реквизитам карты.
Скриншот: Styler
На некоторых устройствах monobank даже не разрешает войти в систему.
Скриншот: Styler
Кроме жалоб на сбой в работе приложения, пользователи также рассказывают, что есть проблемы и со снятием средств.
"Я сейчас в области по делам, собираюсь возвращаться домой на электричке, прибежала на вокзал и теперь не могу поехать из-за сбоя Моно. Оплатить билет не могу - все зависло, снять средства через банкомат тоже не могу - не выдает", - рассказала для Styler клиентка банка.
Скриншоты: личные архивы собеседницы
В то же время карта работает для произведения оплат в магазинах.
"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!", - ответили нам в техподдержке банка.
По словам работников monobank, сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства пользователей. Потому переживать за деньги на счетах не стоит.
Украинцам советуют воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления приложения.
"Никогда такого не было и вот снова. Уже работает. P.S. А подорожник рецептурный препарат?" – сообщил Олег Гороховский в 17:35.
Напомним, что 20 июля в работе приложения также произошел сбой. Тогда украинцы не могли принимать и отправлять платежи даже между собственными картами.