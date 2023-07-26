В Monobank снова произошел сбой: что известно (фото)

Что произошло с приложением

Пользователи начали сообщать, что приложение не дает осуществить перевод средств по реквизитам карты.

Скриншот: Styler

На некоторых устройствах monobank даже не разрешает войти в систему.

Скриншот: Styler

Кроме жалоб на сбой в работе приложения, пользователи также рассказывают, что есть проблемы и со снятием средств.

"Я сейчас в области по делам, собираюсь возвращаться домой на электричке, прибежала на вокзал и теперь не могу поехать из-за сбоя Моно. Оплатить билет не могу - все зависло, снять средства через банкомат тоже не могу - не выдает", - рассказала для Styler клиентка банка.

Скриншоты: личные архивы собеседницы

В то же время карта работает для произведения оплат в магазинах.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!", - ответили нам в техподдержке банка.

Нужно ли переживать за деньги?

По словам работников monobank, сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства пользователей. Потому переживать за деньги на счетах не стоит.

Украинцам советуют воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления приложения.

Восстановление работы приложения

"Никогда такого не было и вот снова. Уже работает. P.S. А подорожник рецептурный препарат?" – сообщил Олег Гороховский в 17:35.