Monobank зробив важливе попередження для клієнтів: "цю битву ми програли"

Він також з гіркотою висловив надію, що від нововведень "виграє хоч хтось, крім великих торгових мереж", і додав, що "цю битву за клієнтів ми програли... Мені дуже шкода, що це відбувається".

Які з 1 грудня будуть зміни - дані в цифрах

Плата відсотків на залишок особистих коштів на картах і по продукту банку стане вже 3% річних у гривні. Розмір кешбеку від банку і мілей буде зменшений на 25%. Зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів monobank.

Таким чином, новий розмір міль, що нараховуються, складе:

monobank platinum - 11 міль за 1 000 грн в чеку;

IRON - 15 міль за 1 000 грн в чеку.

Чому це сталося

Гороховський пояснив, що при оплаті карткою покупки в магазинах продавці платять банку-власнику терміналу комісію, яка становить приблизно 2% від суми покупки.

Своєю чергою ця фінустанова ділиться частиною комісії з банком, який випустив карту клієнту - в цьому випадку з Monobank.

Після цього більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, мобільний банк віддавав своїм клієнтам у вигляді кешбеку або мілей.

"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів і Національної ради реформ України платіжні системи Visa і MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - розповів Гороховський.

Так, перше зниження комісій - на 25% - відбулося 26 листопада. У Monobank констатували, що тепер не зможуть зберегти поточні відсотки по кешбеку і мілях.

"Повірте, ми боролися проти цього рішення до останнього, оскільки є затятими противниками будь-яких форм втручання держави в економіку і неринкового регулювання", - зазначив він.

Немає лиха без добра?

Разом з тим Гороховський підбадьорив клієнтів свого банку тим фактом, що натомість великі торговці їм пообіцяли знизити вартість товарів.

"І ми чекаємо разом з вами, коли все навколо подешевшає", - додав банкір.