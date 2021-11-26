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Monobank зробив важливе попередження для клієнтів: "цю битву ми програли"

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П'ятниця 26 листопада 2021 18:53
Monobank зробив важливе попередження для клієнтів: "цю битву ми програли" Колаж РБК-Україна: у Monobank зробив заяву про нововведення
Автор: Володимир Костирін

Monobank попередив українців - клієнтів і користувачів мобільного банку - про зміну умов, правил і тарифів з 1 грудня. Нововведення стосуються виплати відсотків на залишок особистих рахунків на картах, а також нарахування кешбеку і мілей - вони будуть знижені.

Про це 26 листопада розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Він також з гіркотою висловив надію, що від нововведень "виграє хоч хтось, крім великих торгових мереж", і додав, що "цю битву за клієнтів ми програли... Мені дуже шкода, що це відбувається".

Які з 1 грудня будуть зміни - дані в цифрах

  1. Плата відсотків на залишок особистих коштів на картах і по продукту банку стане вже 3% річних у гривні.
  2. Розмір кешбеку від банку і мілей буде зменшений на 25%. Зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів monobank.

Таким чином, новий розмір міль, що нараховуються, складе:

  • monobank platinum - 11 міль за 1 000 грн в чеку;
  • IRON - 15 міль за 1 000 грн в чеку.

Чому це сталося

Гороховський пояснив, що при оплаті карткою покупки в магазинах продавці платять банку-власнику терміналу комісію, яка становить приблизно 2% від суми покупки.

Своєю чергою ця фінустанова ділиться частиною комісії з банком, який випустив карту клієнту - в цьому випадку з Monobank.

Після цього більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, мобільний банк віддавав своїм клієнтам у вигляді кешбеку або мілей.

"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів і Національної ради реформ України платіжні системи Visa і MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - розповів Гороховський.

Так, перше зниження комісій - на 25% - відбулося 26 листопада. У Monobank констатували, що тепер не зможуть зберегти поточні відсотки по кешбеку і мілях.

"Повірте, ми боролися проти цього рішення до останнього, оскільки є затятими противниками будь-яких форм втручання держави в економіку і неринкового регулювання", - зазначив він.

Немає лиха без добра?

Разом з тим Гороховський підбадьорив клієнтів свого банку тим фактом, що натомість великі торговці їм пообіцяли знизити вартість товарів.

"І ми чекаємо разом з вами, коли все навколо подешевшає", - додав банкір.

Нагадаємо, що в Україні для власників карток Visa і Mastercard вирішили знизити міжбанківську комісію, і таке зниження буде проводитися в три етапи.

Раніше повідомлялося, що у Monobank розповіли про нововведення про грошові перекази, які здійснюють батьки на карти неповнолітніх дітей.

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