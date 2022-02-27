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Monobank продовжив на місяць пільговий період і скасував на місяць внесення обов'язкового платежу

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Неділя 27 лютого 2022 13:55
Monobank продовжив на місяць пільговий період і скасував на місяць внесення обов'язкового платежу Фото: Монобанк продовжив на місяць пільговий період
Автор: Людмила Жукова

Monobank продовжив на місяць пільговий період за картками і скасував внесення обов'язкового платежу в цьому місяці.

Про це повідомив співзасновник мобільного банку Олег Гороховський.

"Ми продовжуємо на місяць пільговий період і скасовуємо внесення обов'язкового платежу в цьому місяці. Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо ніяких штрафів і підвищених відсотків за непогашення заборгованості", - повідомив він.

"Всі виплати за нашими зобов'язаннями перед вкладниками ми продовжуємо виконувати в повному обсязі. Будь ласка, бережіть себе! Слава Україні!"- сказав Гороховський.

Нагадаємо, що НБУ спростив для банків зарахування готівкових коштів на підтримку армії.

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