Monobank продлил на месяц льготный период и отменил на месяц внесение обязательного платежа

Monobank продлил на месяц льготный период по картам и отменил внесение обязательного платежа в этом месяце.

"Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности", - сообщил он.

"Все выплаты по нашим обязательствам перед вкладчиками мы продолжаем выполнять в полном объеме. Пожалуйста, берегите себя! Слава Украине!" - сказал Гороховский.