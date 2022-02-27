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Monobank продлил на месяц льготный период и отменил на месяц внесение обязательного платежа

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Воскресенье 27 февраля 2022 13:55
Monobank продлил на месяц льготный период и отменил на месяц внесение обязательного платежа Фото: Монобанк продлил на месяц льготный период
Автор: Людмила Жукова

Monobank продлил на месяц льготный период по картам и отменил внесение обязательного платежа в этом месяце.

Об этом сообщил сооснователь мобильного банка Олег Гороховский.

"Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности", - сообщил он.

"Все выплаты по нашим обязательствам перед вкладчиками мы продолжаем выполнять в полном объеме. Пожалуйста, берегите себя! Слава Украине!" - сказал Гороховский.

Напомним, что НБУ упростил для банков зачисление наличных средств на поддержку армии.

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