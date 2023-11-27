Моника Белуччи показала, как носить "маленькое черное платье" в 59 лет (фото)

Моника Белуччи показала, как носить "маленькое черное платье" в 59

Итальянская актриса и модель считается одной из самых знаменитых моделей и секс-символов в мире, а также самой красивой женщиной, на которую равняется большинство.

Она является примером того, как женщина должна за собой ухаживать, несмотря на возраст. Ведь это лишь цифра, главное то, как вы себя чувствуете.

На днях Беллуччи появилась на итальянском телешоу Che Tempo Che Fa в потрясающем наряде. Казалось бы в образе Моники нет ничего особенного: простое черное платье длиной миди и высокие замшевые сапоги от бренда Louboutin.

Свой образ женщина дополнила аксессуарами и выбрала кольца, которые завершили ее элегантный лук. По поводу прически актриса особо не заморачивлась, она просто аккуратно уложила волосы, оставив их ровными.

Моника Беллучи демонстрирует идеальную фигуру в черном платье (фото: Getty images)

Стоит сказать, что Белуччи в свои года может похвастаться стройной фигурой и невероятно ухоженной внешностью. Даже сложно сказать, что ей действительно 59 лет. В этом же шоу актрисе подарили букет красных роз, которые дополнили ее образ в черных тонах и прибавили женственности и утонченности. Однако цветы не являются частью лука актрисы.

Во время эфира женщина отметила, что она хочет состариться естественным путем и не "одержима" сохранением своей фигуры в свои года. А также добавила, что в 50 или 60, у тебя нет таких потребностей по уходу, как когда тебе 20.

Также модель добавила, что она не запрещает себе вино, макаронные изделия, не мучает себя диетами. Но время от времени занятия пилатесом. Вот и все секреты красоты Беллучи.