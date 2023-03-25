MONATIK появился в киевской электричке и начал петь. Смотрите, как это было

Пассажиры немного удивились

На кадрах видно, что концерт собрал пассажиров и молодежь в форме Укрзализныци. Некоторые из зрителей выглядели удивленно, ведь не каждый день можно принять участие в таком действе.

Дмитрий выступал вместе с командой музыкантов, и делал это профессионально, как всегда.

К чему приурочено выступление

Решим предположить, что артист снимал новый клип, а рандомные зрители исполнили роль своего рода массовки.

MONATIK исполнил новый трек "Сила", лирик-видео которого всего неделю назад было презентовано на YouTube-канале Дмитрия.