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MONATIK появился в киевской электричке и начал петь. Смотрите, как это было

Дмитрий Монатик (фото с концерта в Казахстане)
Автор: Светлана Мащенко

Дмитрий Монатик зажег в киевской электричке, чем сильно порадовал пассажиров. Последние схватились за камеры и начали снимать на видео все это действо.

Смотрите ниже в материале Styler, как это было.

Пассажиры немного удивились

На кадрах видно, что концерт собрал пассажиров и молодежь в форме Укрзализныци. Некоторые из зрителей выглядели удивленно, ведь не каждый день можно принять участие в таком действе.

Дмитрий выступал вместе с командой музыкантов, и делал это профессионально, как всегда.

К чему приурочено выступление

Решим предположить, что артист снимал новый клип, а рандомные зрители исполнили роль своего рода массовки.

MONATIK исполнил новый трек "Сила", лирик-видео которого всего неделю назад было презентовано на YouTube-канале Дмитрия.

Ранее мы писали, что MONATIK со слезами на глазах рассказал, почему не вернулся в Украину, когда началась война.

Кроме того, читайте, как Тина Кароль и MONATIK выступили в Казахстане.

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MONATIK