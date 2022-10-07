В МОН рассказали, где в Украине школы и садики на 100% готовы отопительному сезону

В Украине завершается подготовка учебных заведений к отопительному сезону, которая проходит в условиях военного положения. В министерстве образования и науки проинформировали о готовности в разных регионах по состоянию на сегодня.
Об этом 7 октября рассказал глава МОН Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.
Так, в настоящее время к осенне-зимнему периоду уже готовы 24 388 учебных заведений, что составляет более 90% от всех учреждений образования.
По словам чиновника, в регионах, где не ведутся активные бои, учебные заведения в ближайшее время достигнут стопроцентной готовности к зиме.
В общем по стране в школах - 91,5% готовности. При этом на 100% они уже готовы в 11 областях, а именно:
В еще 5 областях школы сейчас готовы на 90% и более.
В МОН добавили, что обследования не проводились в Донецкой, Луганской и Херсонской областях из-за активных боевых действий по отражению навалы российских оккупационных войск.
"Готовность к отопительному сезону детских садов во всех областях составляет 92%. 100% готовность в 13 областях и городе Киеве", - рассказал Шкарлет.
Министр проинформировал, что на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения 8 областей:
Напомним, ранее в КГГА рассказали, какая температура будет в школах Киева.
К слову, недавно в министерстве развития общин и территорий рассказали украинцам, как подготовить квартиру или дом к отопительному сезону.