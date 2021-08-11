У МОН розповіли про вакцинацію вчителів та студентів: чи пустять у класи та гуртожитки без щеплення

Міністр розповів, що зараз в Україні вже вакцинували близько 35% вчителів, і в різних регіонах ситуація має значні відмінності.

Так, якщо в Київській області було щеплено від коронавірусу 90% педагогів, у Житомирській та Львівській таких понад 55%, то у Волинській області - вакцинованого персоналу навіть менше ніж 10%.

Шкарлет нагадав, що з 1 вересня в школах навчання проходитиме в повноформатному режимі - без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.

Разом з тим, згідно з постановою Кабміну про порядок роботи навчальних закладів у разі посилення карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу, якщо регіон вийде з "зеленої" епідеміологічної зони, відвідування навчальних закладів заборонять, якщо у менше ніж 80% персоналу не буде документів про повну вакцинацію.

Говорячи про виші, міністр вказав на їх автономію.

"В університетах є автономія. Їм простіше. Крім того, студенти - дорослі люди, вони можуть вакцинуватися", - говорить Шкарлет.

Також чиновник наголосив, що вимог про обов'язкову вакцинацію студентів для поселення в гуртожитки - немає.