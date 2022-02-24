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У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу

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Четвер 24 лютого 2022 22:00
У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу Школи в умовах воєнного часу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У четвер, 24 лютого, Путін заявив про початок військової операції. Зокрема, в Україні оголошено воєнний стан указом президента Володимира Зеленського.

Як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу, повідомляє міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Так, унаслідок цього всі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання.

Усі заклади освіти здійснюють навчання в дистанційній формі, за можливості.

Також навчальні заклади під час воєнного стану мають оповіщувати учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії в зоні можливої екстреної ситуації.

Окрім того, заклади освіти повинні здійснювати заходи планів цивільного захисту на особливий період.

До того ж має забезпечуватись захист учасників освітнього процесу та працівників.

У МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часуУ МОН розповіли, як школи та вузи працюватимуть в умовах воєнного часу (t.me/SerhiyShkarlet)

Раніше ми повідомляли, як працюватимуть банки в умовах воєнного стану.

Також ми писали, як підготувати будинок і діяти при обстрілі.

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