Раскрыта главная ошибка хранения молока в холодильнике

Где лучше хранить молоко

Многие люди обычно ставят бутылки с молоком на узкие полочки в дверце холодильника. Казалось бы, это довольно практично, ведь позволяет сохранить пространство благодаря вертикальному положению бутылки.

Однако по словам экспертов канадской организации Alberta Milk всегда следует избегать хранения молока внутри дверцы холодильника, поскольку это приводит к быстрой порче продукта.

Хранение молока в дверце холодильника не является оптимальным вариантом, поскольку это самая теплая зона холодильника, и температура постоянно меняется каждый раз, когда вы открываете дверцу.

Молоко является скоропортящимся продуктом, поэтому, чтобы оно оставалось свежим как можно дольше, по мнению представителей "Alberta Milk", его нужно хранить на средних полках холодильника у задней стенки, где стабильно холодно.

Как правильно хранить молоко с момента покупки

Молоко нередко портится до окончания срока хранения, так как оно очень чувствительно к изменениям температуры.

Поскольку это молочный продукт, он имеет больше шансов стать питательной средой для бактерий, если останется при комнатной температуре надолго.

Молоко быстро портится при комнатной температуре (иллюстративное фото: Freepik)

Считается, что нельзя оставлять молоко на столе более чем на два часа, поскольку это может привести к размножению бактерий. Впрочем, чем выше температура в помещении - тем меньше продолжительность хранения молока.

Поэтому лучше сразу после покупки переставить молоко в холодильник, даже если в помещении не слишком тепло. Кроме этого, покупая продукты, берите молоко в последнюю очередь, чтобы оно не нагрелось, пока вы наполняете корзину.

Всегда проверяйте срок годности, покупая молочные продукты, и старайтесь выбирать самое свежее молоко.

Также, по словам экспертов "Alberta Milk" необходимо избегать воздействия света на молоко, поскольку тогда разрушаются определенные витамины.

Можно ли заморозить молоко

Как отмечают представители "Alberta Milk", молоко также можно заморозить, однако это может изменить текстуру напитка - особенно с высоким содержанием жира.

При размораживании продукт может расслоиться и потерять свою однородную консистенцию. Хранится замороженное молоко около 4-6 недель, однако, чем дольше продукт лежит в морозилке, тем больше полезных веществ он может потерять.