Молодий боєць ЗСУ героїчно загинув на Донбасі: усі подробиці

Військовий ЗСУ Антон Хоба загинув на Донбасі. Захисник України 1992 року народження і був командиром відділення. Боєць був уродженцем міста Шостка Сумської області.

На війну він пішов сам в якості добровольця, і воював на передовій з 2014 року. Про загибель бійця розповів мер Шостки Микола Нога на своїй сторінці в Facebook.

Антон Хоба (фото: facebook.com/Mykola.Noha)

"Від імені жителів Шосткинської об'єднаної територіальної громади висловлюю глибоке співчуття усім, хто знав Антона. Це втрата для кожного з нас і наше спільне горе. Схиляємо голови перед пам'яттю Героя і молимося за упокій його душі", - написав міський голова.

Користувачі мережі також прокоментували цю сумну новину і висловили свої співчуття рідним і близьким воїна.

Царство небесне;

Вічна пам'ять і вічний спокій;

Царство небесне і вічна пам'ять! Співчуття рідним і близьким.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що нещодавно ворожий снайпер забрав життя двох українських бійців. Василь Муха отримав смертельне поранення в після пострілу снайпера бойовиків.

Йому був всього 31 рік. Коли на Донбасі почалася війна, він працював будівельником на півночі Росії. Після цього повернувся в Україну і записався в добровольці, хоча до цього в армії не служив.Другий боєць, якого вбив снайпер, Микола Сорочук.