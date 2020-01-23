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Вічна пам'ять Героям: ворожий снайпер забрав життя двох українських бійців

STYLERЖиття    23.01.2020 - 10:53
Вічна пам'ять Героям: ворожий снайпер забрав життя двох українських бійців
На Донеччині загинули два бійця ООС (Колаж РБК-Україна)

Кулі ворожих снайперів забрали життя відразу двох молодих бійців

На Донбасі знову втрати серед українських бійців, які захищають Україну. Стало відомо про загибель бійця ООС Василя Мухи. 20 січня боєць отримав смертельну травму в результаті пострілу ворожого снайпера.

Як розповів співробітник Департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Сергій Сердюк на своїй сторінці в Facebook, Василю Мухе був всього 31 рік.

"На жаль, у нас знову втрати. 20 січня о 19:45 в зоні ООС у Донецькій області під час ворожого обстрілу, відкривши вогонь у відповідь з кулемета, від кулі снайпера загинув молодший сержант, командир відділення 37 ОМПБ "Запоріжжя" 56 ОМБР, Муха Василь Миколайович", - розповів чиновник.

Вічна пам'ять Героям: ворожий снайпер забрав життя двох українських бійців

Захисник України Василь Муха загинув у зоні ООС 20 січня

Він зазначив, що Василя Муху виховував батько і коли почалася війна, він працював будівельником на півночі РФ. Українець повернувся в Україну і пішов добровольцем у військкомат, хоча раніше в армії не служив. Пройшов службу по мобілізації 92 ОМБР р.

"Був розвідником, воював біля Катеринівки, Мар'їнки. Опанував саперною справою. Двічі продовжував контракт, щоб залишитися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019. Залишився батько. Похорони 23 січня в селі Піски-Радьковські. Вічна пам'ять Герою!" - написав Сердюк.

Також стало відомо про загибель Миколи Сорочука з Луцька. Про загибель повідомила на своїй сторінці Ярина Чорногуз. Молодого хлопця вбив ворожий снайпер в ніч на 22 січня.

Вічна пам'ять Героям: ворожий снайпер забрав життя двох українських бійців

Микола Сорочук загинув у зоні ООС в ніч на 22 січня

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує про те, що не зміг вчора мене побачити та почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую більше цей голос", - написала дівчина.

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