Новолуние в ноябре исполнит все мечты четырех знаков Зодиака

Телец

Вас окружат заботой и любовью. Вы сможете закрутить сумасшедший роман или же перейти на новый уровень отношений с тем, кто вам дорог. Если же вы мечтали о создании семьи или пополнении - ваше желание может сбыться.

Однако не стоит отдавать все свое время любви. Уделите внимание и своим друзьям, они тоже вас чем-то порадуют. Новолуние принесет в вашу жизнь массу позитива, готовьтесь к приключениям.

Лев

Готовьтесь к тому, что вы получите предложение, которое заставит вас задуматься о переезде. Подумайте, готовы ли вы покинуть дом и отправиться в путешествие, наполненное авантюрами.

Любое ваше решение окажется правильным. Вам нужно лишь понять, чего вы хотите на самом деле. Вероятно, вы давно мечтали о новой жизни. И теперь пришло время определиться с выбором и четко ответить, готовы ли начать все с чистого листа именно сейчас.

Скорпион

Вы в шаге от невероятного прорыва. Наконец-то перед вами откроются возможности, о которых вы так мечтали. Теперь вы сможете проявить себя с лучшей стороны и понять, как сильно вы трансформировались.

Не бойтесь перемен. И даже если в зеркале вы увидите абсолютно нового человека, не забывайте, что в глубине души вы все так же бережно храните свои лучшие качества. Новая жизнь не сделает вас плохим персонажем.

Водолей

Новолуние подарит вам прилив бодрости и энергии. Не стоит думать, что ваша мечта сбудется именно в момент наступления новой фазы луны. 13 ноября будет запущен процесс, результаты которого вы сможете оценить в ближайшие дни.

Вероятно, вы будете получать немало комплиментов и сможете добиться признания на работе. Эта награда подарит вам веру в то, что вы способны на куда более глобальные свершения. И это правда, расправьте плечи и покоряйте этот мир!