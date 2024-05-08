RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С Новолуния у этих знаков Зодиака начнется самый счастливый период в жизни

Новолуние в мае принесет счастье этим знакам Зодиака (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на Новолуние в мае расскажет, для кого из представителей зодиакального созвездия этот период станет началом совершенно новой и счастливой жизни.

У кого из знаков Зодиака начнется счастливая фаза жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Ваша сосредоточенность колеблется, что может вызвать нетерпение или разочарование, особенно в профессиональной жизни. Однако очень важно контролировать эти реакции. Помните, что потеря контроля может разочаровать ваших близких или разрушить ваши собственные цели.

Сохраняйте самообладание, стремясь к продуктивному и бесстрессовому месяцу. Используйте свою креативность, синхронизируя свои потребности и окружающую среду.

Рыбы

Ваша врожденная способность вдохновлять других ярко сияет, но вы ощущаете разрыв в эмоциональном плане. Этот период открывает прекрасные возможности, чтобы избавиться от убеждений, которые мешают вашему развитию. В этом месяце относитесь к себе как к приоритету, этот период идеален для ухода за собой.

Также этот период подразумевает адаптацию к неожиданным изменениям. Подготовка к этим событиям очень важна, особенно потому, что они могут существенно повлиять на ваши отношения. Сейчас пора эффективно сбалансировать свои обязательства и контролировать свою ежедневную деятельность.

Скорпион

В этот период подчеркиваются ваши природные амбиции, побуждающие вас к вашим целям. Однако очень важно обращать внимание на меньшие шаги, ведущие к успеху. Не забывайте о деталях своих проектов и четко сосредоточьтесь на своих приоритетах.

Этот период вдохновляет вас на дисциплинированный подход к вашим начинаниям. Устанавливая достижимые этапы, вы сможете более эффективно отслеживать свой прогресс. Помните, что значительные достижения, которые вы отмечаете, часто являются результатом накопления многих маленьких, хорошо определенных шагов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака