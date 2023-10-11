С Новолуния начнется новая фаза жизни: кого из знаков Зодиака ждут перемены

Лев

В центре вашего внимания в Новолуние окажутся межличностные отношения. Вас ждут захватывающие события, которые принесут положительное влияние на эту сферу. Вы можете обратиться за помощью к тому, кому доверяете или выслушать от них важный совет.

Сейчас удачное время, чтобы попрощаться с прошлым и закрыть старые долги - это принесет вам облегчение. В Новолуние вас вытолкнет из зоны комфорта, и вы можете оказаться в совершенно неожиданном месте. Эволюционировать и принимать себя в новой версии - нормально. Эти перемены принесут вам много счастья.

Если вы давно избегали важного разговора в личных отношениях, то именно в Новолуние получите толчок, чтобы решить эту задачу. Возможно за разговором последует новый этап в вашем партнерстве. Также беседа может породить любопытство, и желание узнать близкого человека значительно глубже.

Стрелец

Ваша карьера находится на подъеме и кажется, что именно сейчас все будет ровно и гладко. Будьте готовы к непредвиденным событиям, которые могут обеспокоить. Важно сохранять спокойствие и собранность перед лицом неопределенности.

Создавайте стратегические планы и помните о конечной цели, чтобы не утонуть в быстро меняющихся потоках. Не спешите принимать серьезные решения, так как они могут сбить вас с толку и трудно будет вернуться в первоначальное положение.

Откажитесь от импульсивной траты денег, так как ваше финансовое положение сейчас в чувствительной фазе. Постарайтесь избежать финансового напряжения. Взрывная энергия Новолуния окажет наиболее заметное влияние на вашу общественную жизнь, а также это отразится на личной сфере.

Водолей

Для вас с Новолунием закончится трудная фаза жизни. Будьте готовы принять изменения, которые вас ждут в вашей профессиональной сфере, так как именно они приблизят вас к достижению ваших целей. Старайтесь тщательно думать и взвешивать каждое свое решение и намерение.

Ваше финансовое положение будет требовать лучшего планирования и тщательного управления. Постарайтесь избегать ненужных расходов, разумно сформируйте свой план, чтобы оставаться на вершине своих финансов.

Также вас ждут открытия и динамичные перемены в ваших отношениях. Будьте готовы к появлению важной информации, неожиданным разговорам, которые могут вызвать шквал эмоций. Будьте открыты для неожиданных решений, которые повлияют на ваши отношения. Отказаться от полного контроля будет сложно, но именно в Новолуние это будет иметь огромное значение.