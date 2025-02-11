MOLODI о Нацотборе: Этот опыт сделал нас еще сильнее

Группа MOLODI уже второй раз участвовала в Нацотборе на Евровидение, и на этот раз они дошли до финала, заняв второе место. Хотя победу одержали Ziferblat, Кирилл и Ваня получили значительную поддержку зрителей и стали одними из главных фаворитов конкурса.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина MOLODI рассказали о своем выступлении в финале, оценках жюри, конкуренции и возможном возвращении на Нацотбор в будущем.

— Вы получили 7 баллов от жюри. Считаете ли вы это справедливым, или рассчитывали на большее?

— Кирилл: Мы довольны оценками жюри. 7 баллов - это справедливо. Мы объективно оцениваем свое выступление, выступления других участников и понимаем, почему наш балл был ниже, чем у тех, кто оказался выше в рейтинге.

Конечно, во время подготовки мы рассчитывали на более высокие оценки - на 9 или 10. Мы много репетировали, чтобы показать себя как можно лучше. Но это выступление и замечания членов жюри стали для нас ориентиром для дальнейшего развития. Мы четко видим, куда нам расти и над чем работать.

— Поделитесь впечатлениями: как вам ваше выступление и все ли шло по плану?

— Ваня: Выступление получилось довольно неплохим, хотя есть моменты, которые хочется доработать. Нам действительно немного не хватает сценического опыта.

До финала все шло отлично, но на сцене волнение взяло верх. Чувствовалось истощение - ты готовишься очень долго, вкладываешь всю энергию, а потом в самый важный момент адреналин и усталость берут свое. Мы работали без отдыха последние полтора месяца, почти не спали, нагрузка была огромной. Мы даже не ожидали, что это будет настолько сложно. Но несмотря на все, мы довольны результатом. Мы смогли передать эмоцию, и нас поддержало более 70 тысяч человек.

Кирилл: У нас были записи лайвов на радио, вокальные репетиции, генеральные прогоны, где вокально я звучал значительно увереннее, чем во время самого выступления. Но это нормально, ведь волнение играет свою роль. В живом исполнении всегда есть непредсказуемые моменты, которые невозможно просчитать на репетициях. Но этот опыт сделал нас еще сильнее.

— Ziferblat победили. По вашему мнению, это заслуженная победа?

— Ваня: По нашему мнению, вполне справедливая. Они долго шли к этому моменту, они настоящие еврофаны и отлично понимают специфику конкурса. В прошлом году они заняли второе место, а в этот раз вернулись за победой - и сделали для этого всё возможное.

Кирилл: Ziferblat - не классические поп-артисты. Они уверенно продвигают нишевую музыку, несмотря на комментарии о том, что их стиль может быть не форматным. Они остаются верными себе, и это заслуживает уважения.

Мы очень рады знакомству с ребятами и счастливы, что стояли на одной сцене, соревнуясь в одном Нацотборе. Мы искренне желаем им высокого результата в гранд-финале Евровидения в Базеле.

— Если не они и не вы, кто еще должен был бы победить?

— Ваня: Маша Кондратенко. Она сильная артистка, которая профессионально делает свое дело. У нее была хорошая песня и отличное выступление.

— Как бы вы описали ваши общие впечатления от участия в Нацотборе? И можем ли ждать вашего возвращения через год?

— Ваня: Это был очень крутой опыт, который случается в жизни не так часто. Для нас это точно важный этап развития. Нацотбор сразу освещает все моменты, над которыми нужно работать. К тому же это была отличная возможность рассказать нашу историю всей Украине, и, возможно, и всему миру. MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Кирилл: В этом году мы приняли участие, потому что имели сильную песню и важный месседж. Написать еще одну песню - не проблема, но создать такую, которая будет искренней, которая идет от сердца, - значительно сложнее. Мы хотим оставаться честными перед собой и перед нашей аудиторией, поэтому не будем давать обещаний.

Но если у нас будет песня, которая действительно стоит этой сцены, и нам будет что сказать - мы вернемся!