MOLODI: Хотим, чтобы на Евровидении мир не просто услышал, но и почувствовал то, что переживают украинцы

– О чем ваша песня? Раскройте смыслы, которые вы в нее заложили.

– Кирилл: Песня "my sea" рассказывает о том, что дом - это не просто место, а ощущение. Ощущение, которое дает силы двигаться вперед, преодолевать трудности и не терять себя даже в самые сложные моменты.

Мы - ребята из Мариуполя, и в эту песню вложили все свои эмоции, связанные с потерей родного города. Это наша личная история, которая, к сожалению, стала общей для миллионов украинцев - как тех, кто был вынужден покинуть свои дома в Украине, так и тех, кто оказался за границей.

Но кроме боли и потери, мы заложили в эту песню еще одну важную идею: наш дом - это наше море, и оно всегда будет внутри нас. Его невозможно забрать, что бы ни случилось. И пока мы его помним, оно живет вместе с нами.

– Вы создавали ее именно для Евровидения или есть какая-то история ее появления?

– Ваня: Мы создавали эту песню специально для Евровидения. Мы чувствовали, что есть о чем сказать, и знали, как это сделать. С командой мы долго обсуждали саму идею участия, но понимали, что самое главное - это песня. И мы с Кириллом договорились: если появится песня, которая действительно нас убедит, тогда мы пойдем.

Процесс создания песни был долгим. Было много версий, мы постоянно искали идеальный вариант, ведь мы профессионалы и подходим к работе как перфекционисты. Мы уделяли внимание каждому звуку, каждому слову, пытаясь сделать песню масштабной. Это было сложно, но мы понимаем, что все эти усилия того стоили.



– Что вы хотите сказать миру, если попадете на Евровидение?

– Кирилл: Если мы победим в финале Нацотбора и поедем представлять Украину на Евровидении, наша основная миссия - напомнить миру, что война в Украине продолжается. Она является реальностью, в которой мы все живем каждый день.

Мы считаем, что наша песня очень точно передает этот месседж. Вместе с командой мы уже работаем над тем, как лучше всего донести его до западной аудитории - так, чтобы он был понятным, эмоциональным и при этом не противоречил правилам конкурса. Мы хотим, чтобы на Евровидении мир не просто услышал, но и почувствовал то, что переживают украинцы.

– Почему для Украины важно участие в Евровидении? Вокруг Нацотбора и участия нашей страны в песенном конкурсе немало споров. Как бы вы ответили тем, кто выступает против того, чтобы наши артисты выступили на мировой площадке?

– Ваня: Мы считаем, что участие Украины в Евровидении, даже в условиях войны, является важным, потому что это самый большой культурный инструмент для донесения критических месседжей миру.

Примеры прошлых победителей демонстрируют, что Евровидение - это не только музыкальный конкурс, но и площадка для реальной помощи. Например, Kalush Orchestra после своей победы собрали около 60 миллионов гривен на помощь армии и пострадавшим. Tvorchi, Alyona Alyona и Jerry Heil также смогли привлечь значительные суммы во время своих выступлений и проектов, связанных с конкурсом.

Поэтому мы считаем, что участие украинских артистов на такой платформе не только усиливает международную поддержку, но и реально помогает людям, которые в этом нуждаются.



Ваня и Кирилл из MOLODI (фото предоставлено артистами)

– Почему именно MOLODI? Как вы придумали это название группы?

– Кирилл: Название MOLODI предложил наш друг Никита Enleo, и причина этому была максимально простой. На тот момент нам было по 19 лет - мы были молодыми, полными энергии, идей, а иногда даже юношеского максимализма.

И сейчас, спустя 4 года, мы остаемся теми же юношами - живыми, драйвовыми, амбициозными. Это название идеально передает наш характер и дух группы, поэтому мы чувствуем, что оно нам подходит как нельзя лучше.

– Вы из Мариуполя. Верите ли в то, что когда-то вернетесь в родной город?

– Ваня: Мы, безусловно, верим, что вернемся в родной Мариуполь. Мы много раз разговаривали о том, что сделали бы в городе в первую очередь. Но чем больше времени проходит, тем сложнее представить этот момент, ведь мы видим, как Мариуполь меняется. Это невероятно больно - наблюдать за тем, как твой родной город, словно близкий человек, медленно теряет жизнь.

Однако, несмотря на все трудности, мы верим, что сможем вернуться. И вместе с силой украинцев мы сделаем все, чтобы Мариуполь снова стал таким, каким он был - прекрасным, свободным и живым.

– Кстати, Enleo, который тоже из Мариуполя, попал в скандал из-за российской музыки. Что вы об этом думаете?

– Кирилл: Никита совершил ошибку и признал это. Он публично извинился за эту ситуацию. Мы лично не наблюдали за тем, чтобы он употреблял российский контент раньше. В нашем кругу все сознательно относятся к этому вопросу и не поддерживают российскую культуру. Но в той ситуации он, видимо, поддался необдуманному импульсу. В итоге все сделали свои выводы, и мы считаем, что эта тема закрыта.



Участники Нацотбора признались, что думают о бронировании звезд (фото предоставлено артистами)

– Когда-то Кирилл делал кавер на трек Ивана Дорна. Что вы думаете о его позиции и поступках сейчас?

– Кирилл: Это было еще до полномасштабного вторжения. И тогда я вообще не анализировал этот вопрос. Просто нравилась песня, и я воспринимал ее только как музыку без более глубокого контекста.

С началом вторжения Дорн сделал свой выбор - он решил не быть в контексте войны. У меня нет к нему особого отношения, но я точно знаю, что лояльность украинской аудитории ему уже не вернуть. Быть в стороне в такое время - это неправильная позиция.

Ваня: Насколько нам известно, Дорн поддерживает Украину, но все равно выбрал позицию, которая не способствует развитию украинской культуры. Это, безусловно, большой минус, ведь он талантливый человек и замечательный музыкант.

Сейчас он, возможно, выбрал другой путь - жить в Европе и действовать по своему усмотрению. Но мы убеждены, что сегодня как никогда важно поддерживать украинский язык, культуру и идентичность, и каждый артист, особенно известный, несет за это ответственность.

– По вашему мнению, артист, который за границей, и почти ничего не транслирует о войне и Украине - имеет морально право потом вернуться сюда или же претендовать на внимание украинцев?

– Кирилл: Законом не запрещено возвращаться в Украину, но могут ли такие артисты претендовать на внимание украинцев? Скорее всего, нет. Сейчас особое время единения, и нас объединяет общий опыт - сложные условия, в которых мы живем каждый день. Поэтому те, кто сознательно выбрал дистанцироваться от событий в Украине, не могут рассчитывать на такую же лояльность, как те, кто остался рядом с людьми и поддерживал их.

Я не имею права осуждать или критиковать выбор каждого, но важно понимать: артисты - это не просто исполнители, а те, кто своим творчеством служит народу. В трудные времена они должны быть с людьми, ведь музыка - это не только развлечение, но и поддержка, эмоциональная связь. Украинцам нужны те, кто помогает им пройти через этот период, дает надежду, вдохновение, возможность переживать свои эмоции через музыку.

И если кто-то выбирает быть в стороне в самые сложные времена, потом ему будет очень трудно вернуть доверие и внимание украинской аудитории. Люди хотят видеть рядом тех, кто с ними разделяет этот путь - не только на словах, но и в поступках.



Звезды Нацотбора сказали, что думают о Дорне (фото предоставлено артистами)

– Видео Вани нередко "вирусятся" в соцсетях. По вашему мнению, это поможет вам привлечь больше людей к голосованию? Не все участники могут похвастаться таким ресурсом, не боитесь, что этим попытаются упрекать?

– Ваня: У каждого артиста свой путь к обретению аудитории, и создание качественного контента - это абсолютно нормальная часть этого процесса. Если видео привлекают внимание и набирают популярность, это лишь подтверждает, что артист интересен людям. Задача артиста - быть заметным и привлекать к себе внимание, чтобы расширять свою аудиторию.

Однако, если говорить именно о контексте Евровидения, то в шортлисте Нацотбора есть люди с гораздо большей аудиторией, чем у нас. Мы не считаем это проблемой, ведь на Евровидении побеждает не аудитория, а песня. Поэтому все участники находятся в равных условиях.

– Вернемся к Нацотбору. Почему вы решили подавать заявку?

– Кирилл: Потому что осознали: нам есть что сказать, и мы хотим, чтобы это услышали. Вместе с командой мы пришли к выводу, что именно этот год - лучший для нас, чтобы сделать этот шаг. Мы почувствовали, что мы как артисты уже доросли до такого уровня, когда готовы к более серьезным вызовам. И что самое главное - в случае победы мы готовы достойно представлять Украину на мировой сцене.

Как только мы осознали это, вопрос участия в Нацотборе был для нас решен. Мы сосредоточились на том, чтобы создать сильную песню, которая сможет передать нашу личную историю и резонировать с людьми, и подали ее на нынешний отбор.

– Если в этом году не получится - пойдете ли на Нацотбор еще раз?

– Ваня: Мы настроены на победу. Но если не получится в этом году, попробуем свои силы в следующих годах. Для нас главное - это песня. Если у нас будет сильная композиция, и если мы будем чувствовать, что нам есть о чем сказать, тогда, без сомнений, мы пойдем.



MOLODI (фото предоставлено артистами)

– Кого считаете главным конкурентом? Чьи конкурсные песни вас впечатлили?

– Кирилл: Я не воспринимаю других участников Нацотбора как конкурентов. Мы коллеги и движемся в одном направлении. Это песенный конкурс, будет выигрывать не конкретный артист, а именно песня.

Мы очень верим в свою композицию, но также внимательно слушали песни других участников. По моему мнению, одними из самых сильных конкурсантов являются Ziferblat с "Bird of Pray" и Маша Кондратенко с "No Time To Cry".

Ваня: Все песни этого года очень интересные, и мы рады, что Тина Кароль и "Суспільне" выбрали настолько разноплановых исполнителей. Это позволяет зрителям выбирать то, что им больше всего подходит, какое настроение они хотят поддержать в этом году.

Например, Future Culture - это замечательная музыка для настроения, которую с удовольствием слушал бы по дороге на работу. Песня Влада Шерифа может стать хитом на радио. ДК Энергетик - это очень нишевая, но в то же время интересная современная музыка. У Абие заложены очень важные смыслы в песню. А трек Ziferblat поразил нас музыкально - чувствуется серьезный подход, как к настоящему искусству. Также песня Маши Кондратенко имеет невероятно сильный вайб и атмосферу - это трек, который действительно хочется слушать.

- Режиссер Олег Боднарчук в своем Telegram-канале описал ваш конкурсный трек так: "MOLODI - "my sea" - на первый взгляд симпатично, мелодично, профессионально и фирменно, похоже на мелодию фита Кристины Соловий&Kalush "Таксі", немного не додумано с точки зрения развития в кульминации, ребятам срочно нужно к стилистам". Что бы вы на это ответили?

– Кирилл: Мы очень тщательно прорабатывали динамику и эмоциональную части нашего трека, и чувствуем, что с кульминацией всё отлично. Но, как известно, всем не угодишь. Мы уважаем мнение господина Олега, но согласиться с ним не можем.

Мы регулярно сотрудничаем с разными стилистами. Но если у господина Олега есть конкретные предложения или стилист, которому он доверяет, мы с удовольствием рассмотрим рекомендации и выслушаем советы профильного специалиста.

– Кстати, как вы вообще относитесь к критике? Принимаете ли во внимание комментарии фанов? А как насчет советов или критики от коллег?

– Ваня: Для нас критика - это всегда возможность для развития. Но важно, чтобы она была обоснованной. Мы всегда анализируем то, что нам говорят, проверяем, есть ли в этом правда, и используем это, чтобы становиться лучше. Что касается критики от коллег, то это особенно ценно. Музыканты, как правило, имеют большой опыт. Но самые большие критики - мы сами. Кажется, что именно благодаря самокритике мы достигли того, кем являемся сейчас. Мы постоянно задаем себе вопрос: "А можем ли мы лучше?".

– Бронирование артистов-мужчин - нужно или нет?

– Кирилл: Мы считаем, что культура и искусство всегда имеют значение - как в мирное время, так и во время войны. Артисты - это голос страны. Через музыку, кино, искусство мы не даем миру забыть о войне, мобилизуем общество, собираем огромные средства для ВСУ, помогаем пережить боль и потери.

Но такие вопросы должны решать не артисты, а государство. У нас нет морального права заявлять, что заслуживаем бронирования - это решение, которое принимается на уровне власти, с учетом всех обстоятельств и потребностей страны.