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"Молодые очень ждали этого": боец ВСУ женился на осужденной девушке (фото)

Фото: Боец ВСУ женился на осужденной девушке (Збаражская исправительная колония)
Автор: Людмила Жукова

Боец ВСУ женился на осужденной девушке, которая отбывает свое наказание в колонии. Военный специально взял отпуск, чтобы приехать к любимой.

О бракосочетании рассказали на странице Збаражской исправительной колонии в Facebook.

Церемония брака происходила в колонии

Избранник осужденной находится на службе в ВСУ, он взял отпуск, приехал в колонию, чтобы заключить брак.

"Молодожены очень долго ждали этого дня и очень волновались, препятствием их счастью не стали ни война, ни, расстояние, нет пребывания в местах несвободы. Молодую пару поздравили представители администрации, пожелав лебединой верности, нежных и искренних чувств, верной любви, благополучия и счастья под мирным украинским небом", - сказано в сообщении.

Молодожены долго ждали этого момента (фото: (Збаражская исправительная колония)

В пенитенциарном учреждении отмечают, что создание новой семьи в условиях лишения свободы оказывает положительное влияние на поведение осужденных, которые становятся более ответственными, дисциплинированными, прилагают еще больше усилий, чтобы быстрее вернуться домой за хорошее поведение.

За какое преступление девушка пребывает в колонии - не сообщается.

Напомним, что житель Гостомеля помог ВСУ отбить атаку окупантов на аэродром.

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