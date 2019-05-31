Блискавка вдарила двічі: моторошні подробиці НП на Волині

Блискавка двічі вдарила по членам однієї родини (Колаж РБК-Україна)

Першим ударом блискавки вбило жінку, а другий вдарив по її будинку

У Волинській області блискавка вдарила в жінку, яка пасла з чоловіком корів в поле, а потім блискавка вдарила в будинок цієї ж родини. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Місцева мешканка пасла разом з чоловіком корів в поле, за півкілометра від села. Коли почалася гроза, їм нікуди було сховатися, і вони стали жертвою блискавки. Жінка загинула на місці, а чоловіка відкинуло в бік. Він зізнався, що, коли почалася гроза, вони забули вимкнути мобільні телефони і саме це могло стати причиною трагедії.

"Створюється додаткове електричне поле, іонізується повітря, його опір за законом Ома зменшується – і тоді йде розряд", - пояснив фізик Василь Степанюк.

Удар блискавки був настільки потужний, що на жінці згорів весь одяг, а на взутті залишилися діри. Медики приїхали на місце події буквально за 15 хвилин, але допомогти жінці вони вже не змогли.

"Дуже сильні опіки по всьому тілу. Це був, напевно, прямий удар в голову, який пройшов через все її тіло", - розповіла фельдшер Світлана Лукашук.

Поки медики разом з чоловіком намагалися реанімувати постраждалу, друга блискавка вдарила в її будинок. Бабуся разом з молодшим сином загиблої якраз поверталася додому і побачила, що будинок оповитий димом.

Пожежу допомогли загасити місцеві мешканці ще до приїзду рятувальників, але в одній кімнаті вигоріло практично все: стіни, дитячі речі і техніка. Єдине, що залишилося цілим – це ікона в кутку, на ній не було ні подряпини.

На цей факт звернув увагу місцевий священик і вважає те, що ікона чудом вціліла. Крім того, від другого удару блискавки могли постраждати діти. Але на щастя, під час грози їх не було в приміщенні.

У загиблої осиротіли троє дітей – 8, 13 і 14 років. Поки будуть ремонтувати будинок, вони будуть жити в бабусі з дідусем.

На Волині блискавка вдарила двічі по одній родині (YouTube/ТСН)

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