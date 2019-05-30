Кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула: подробиці НП під Тернополем

Кульова блискавка вибухнула в будинку з людьми (Колаж РБК-Україна)

Під час події в будівлі знаходилося п'ятеро дітей

У Тернопільській області кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула. П'ятеро дітей опинилися в лікарні. Деталі страшної НП розповіли в матеріалі "КП в Україні".

Інцидент стався в селі Джурин Чортківського району Тернопільської області. У будівлю літньої кухні сім'ї Карачей влетіла кульова блискавка і вибухнула. На той момент в літній кухні перебувало п'ятеро дітей. Троє – це діти сімейства Карачей: 10-річна Діана, 7-річна Карина і однорічний Арсеній. Ще двоє – сусідські діти, які рік тому втратили маму, 13-річна Таня і 8-річний Матвій.

Того дня нічого не віщувало біди. Бабуся і батько сімейства Карачей займалися домашніми справами, бавили самого молодшого Арсенія. Мама Надя напередодні поїхала на заробітки в Польщу, так як знайти хорошу роботу в регіоні складно.

До дітей Карачей прийшли сусідські брат і сестра Браткови. Рік тому вони втратили маму і батько постійно на роботі, так як залишився один з двома дітьми-підлітками. Спочатку діти грали у дворі, але, коли почав гриміти грім, а небо затягнуло хмарами, Олександр Карач всіх загнав у літню кухню, щоб перечекати грозу.

Кульова блискавка зруйнувала літню кухню і мало не вбила шістьох осіб (ГУНП в Тернопільській області)

Двері і вікна в кухні були закриті, а Олександр Карач пустив маленького Арсенія повзати по підлозі, а сам вирішив підігріти для всіх вечерю. Він встиг зробити лише крок до печі і все приміщення засліпило яскравим спалахом, а потім пролунав вибух.

"Блискавка влетіла через кухонну витяжку, якихось антен на будівлі не було, вибух був дуже сильним – всі вікна вибиті, стеля з одного боку обвалилася, двері вибиті, пральна машина, весь посуд розбиті. В деяких будинках по тій вулиці, де вдарило, погоріла техніка", - розповіла секретар сільради Ініна Погрібна.

Постраждала Таня Браткова (kp.ua)

Найсильніше постраждав Олександр Карач і Таня Браткова. Їм посікло спини і плечі дрібними осколками. У дівчинки підскочив цукор, а Олександр практично оглух, у нього лопнули барабанні перетинки.

На даний момент всі постраждалі перебувають у лікарні. Мама Надя, дізнавшись про трагедію, негайно повернулася з Польщі та доглядає за хворими. Сім'я Карачей і Браткових потребує допомоги.

Карта папи Тані та Матвія – Братков Володимир Богданович: 5168 7573 7024 8314

Карта папи Діани, Каріни та Арсенія – Карач Олександр Васильович: 5168 7554 4329 7474.

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