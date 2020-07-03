Блискавка може вбити: як вберегтися від грози

Як врятуватися і залишитися живим під час грози (фото: pixabay.com)

Під час грози категорично не можна перебувати на вулиці

Останнім часом в Україні погіршилися погодні умови і дощі з грозами стали частим явищем. Почастішали смертельні випадки. Також страждають від блискавок будинки, в яких знаходяться люди.

Блискавка – небезпечне явище, яке дійсно може вбити людину. Як повідомляє канал "Україна", є дієві поради, як залишитися в живих під час грози.

Блискавка є електричним розрядом, який проходить всередині грозової хмари або між грозовою хмарою і землею. Зіштовхування частинок дощу, снігу або льоду викликає дисбаланс зарядів між хмарою і землею, в результаті чого між ними пропускається струм. Повітря навколо блискавки розігрівається і вібрує, що призводить до утворення грому.

Як уберегтися від блискавки

Не залишайтеся на вулиці, сховайтеся в приміщенні або в автомобілі.

Обмежте будь-який контакт з водою. Не приймайте душ!

Намагайтеся не торкатися включених електроприладів, металевих дверей і труб, а також бетонних стін.

Якщо ви далеко від укриття, то краще триматися трохи далі від водойм, дерев і високих об'єктів і перечекати в якій-небудь низині.

Оскільки каркаси багатьох наметів роблять з металу або іншого електропровідного матеріалу, ховатися під навісом небезпечно.

Краще обмежити контакт із землею.

Виходити на вулицю безпечно тільки через півгодини після останньої блискавки.

Що робити, якщо людини вдарила блискавка

Викличте швидку допомогу.

Перемістіть потерпілого в безпечне місце.

Якщо ви не відчуваєте подих і пульс у потерпілого, то почніть серцево-легеневу реанімацію.

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Автор: Людмила Жукова