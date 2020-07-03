Молния может убить: как уберечься от грозы

Во время грозы категорически нельзя находиться на улице
В последнее время в Украине ухудшились погодные условия и дожди с грозами стали частым явлением. Участились и смертельные случаи. Также страдают от молний дома, в которых находятся люди.
Молния – опасное явление, которое действительно может убить человека. Как сообщает канал "Украина", есть действенные советы, как остаться в живых во время грозы.
Молния является электрическим разрядом, который проходит внутри грозовой тучи или между грозовой тучей и землей. Сталкивание частиц дождя, снега или льда вызывает дисбаланс зарядов между тучей и землей, в результате чего между ними пропускается ток. Воздух вокруг молнии разогревается и вибрирует, что приводит к образованию грома.
Как уберечься от молнии
Что делать, если человека ударила молния
Как мы ранее писали, под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео).
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Автор: Людмила Жукова