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Молния может убить: как уберечься от грозы

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 18:37
Молния может убить: как уберечься от грозы
Как спастись и остаться живым во время грозы (фото: pixabay.com)

Во время грозы категорически нельзя находиться на улице

В последнее время в Украине ухудшились погодные условия и дожди с грозами стали частым явлением. Участились и смертельные случаи. Также страдают от молний дома, в которых находятся люди.

Молния – опасное явление, которое действительно может убить человека. Как сообщает канал "Украина", есть действенные советы, как остаться в живых во время грозы.

Молния является электрическим разрядом, который проходит внутри грозовой тучи или между грозовой тучей и землей. Сталкивание частиц дождя, снега или льда вызывает дисбаланс зарядов между тучей и землей, в результате чего между ними пропускается ток. Воздух вокруг молнии разогревается и вибрирует, что приводит к образованию грома.

Как уберечься от молнии

  • Не оставайтесь на улице, спрячьтесь в помещении или в автомобиле.
  • Ограничьте любой контакт с водой. Не принимайте душ!
  • Старайтесь не касаться включенных электроприборов, металлических дверей и труб, а также бетонных стен.
  • Если вы далеко от укрытия, то лучше держаться подальше от водоемов, деревьев и высоких объектов и переждать в какой-нибудь низине.
  • Поскольку каркасы многих палаток делают из металла или другого электропроводящего материала, прятаться под навесом опасно.
  • Лучше ограничить контакт с землей.
  • Выходить на улицу безопасно только через полчаса после последней молнии.

Что делать, если человека ударила молния

  • Вызовите скорую помощь.
  • Переместите пострадавшего в безопасное место.
  • Если вы не чувствуете дыхание и пульс у пострадавшего, то начните сердечно-легочную реанимацию.

Как мы ранее писали, под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео).

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины гроза
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