Ці молитви на Ільїн день виконають найзаповітніші бажання, притягнуть гроші і кохання

Пророк Ілля, який жив в дев'ятому столітті, прославився своїми справами - він творив чудеса, зводив з неба вогонь, воскрешав мертвих і розділяв річки. Свято, присвячене Іллі-пророку прирівнюється за величчю з днем Миколи Чудотворця. Іллі моляться про гроші, любов, здоров'я.
Як правильно попросити допомоги у грізного пророка, який за переказами ще за життя вознісся на небо на вогняній колісниці - читайте нижче в нашому матеріалі.
Візьміть монету номіналом в 5 копійок (гривень) і прочитайте над нею спеціальну молитву.
Ілля щедрий, розщедрився, достатком і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний, нехай той п'ятак народить мені не одну десятку, твої десятки народять мені грошові статки. Злидні і невдачу Перун Громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля приволік
О, святий пророк Божий Ілля. Помолися за мене, раба (у) Божого (у) (ім’я), перед Господом Богом, щоб простив Він гріхи, мною вчинені, і позбавив мене від мyк на землі і на Суді страшному. Підношу я молитву тобі і прошу про допомогу в справі всякій і в боротьбі зі спокусами грішними. Допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і Царю Небесному, сподіваюся на допомогу твою. Амінь.
Далеко за океаном острів стоїть, на цьому острові Ілля Пророк з Ангелами сидить. Посланці Божі стріли пускають, від мене, раба (и) Божого (ї) (ім’я), недуги відганяють. Амінь
Звертаючись до святого Іллі, необхідно вірити в те, що він обов'язково почує вас і відгукнеться на ваше прохання.
Раніше ми писали також, які православні свята ми будемо відзначати в серпні 2021.
Крім того повідомлялося, про найсуворіші заборони на день Іллі-пророка.