Молитва на Вознесение Господне, которая защищает семью на целый год

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне знаменует вознесение Иисуса Христа на небо после Его воскресения. Оно завершает земной путь Спасителя и символизирует переход к вечности, открытие Небесного Царства для людей.

В этот день в храмах совершают торжественные литургии, читают отрывки из Евангелия и молятся за мир, прощение и защиту родных.

Молитва, которую читают на Вознесение

По церковному преданию, существует особая молитва, которую читают утром на Вознесение с просьбой о защите семьи.

Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти відкрив нам двері у Царство Боже і проклав нам шлях до спасіння, коли вознісся у славі на Небо у сороковий день після Воскресіння Твого.

Молимо Тебе: вилий Твою любов на мене й на мою сім'ю. Нехай Твоя благодать через Ісуса Христа покриє нас - усіх членів нашої сім'ї, людей, за яких я молюся! Звільни нас від впливу усякого зла, від ненависті й не прощення, які не дозволяють нам радіти життю.

Добрий, Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами: видимими і невидимими, явними і таємними, ворогами держави нашої України і ворогами душ наших.

Даруй нам любов, єдність, Силу Божу, ревність у молитві, турботу одне про одного. Забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів і спокус. Забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися.

Вижени із наших сердець усі болючі спогади та образи. Прости і забери усю заздрість, ревнощі, недовіру і страх.

Господи, перебувай у нашій сім'ї, благослови нас на мирне і тихе життя.

Підносимо, Христе Боже, до Тебе руки і серця наші і взиваємо: пом‘яни нас Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм!

Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя! Амінь.

Молитву читают наедине или вместе с семьей. Считается, что хорошо освятить в этот день дом святой водой, а также поблагодарить Бога за все хорошее, что произошло за год.

Молитва на Вознесение - важная часть духовной жизни (фото: Freepik.com)

Надо ли идти в церковь на Вознесение?

Участиев праздничной литургии в этот день - традиционное и духовно значимое. На богослужении читается Евангелие о событии Вознесения, возносятся молитвы за мир, благополучие и защиту семьи. Для многих - это возможность поблагодарить Бога за пройденный год после Пасхи и попросить благословения на дальнейшую жизнь.

В случае болезни, командировки или других уважительных причин можно помолиться дома, прочитать Евангелие (Лк. 24:36-53 или Деян. 1:1-12), зажечь свечу или лампадку, и искренне обратиться к Богу.