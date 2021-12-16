ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця молитва Великомучениці Варварі принесе щастя та здоров'я: як просити допомоги у святої

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 19:52
Ця молитва Великомучениці Варварі принесе щастя та здоров'я: як просити допомоги у святої Молитва в день святої Великомучениці Варвари (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У п'ятницю, 17 грудня, в день святої Великомучениці Варвари, яка вважається покровителькою жінок, перед її іконами читають молитву та просять про щастя, швидке заміжжя, зцілення від хвороб і здоров'я дитини.

Яку молитву потрібно прочитати, щоб попросити допомоги у святої – читайте нижче.

Святу Варвару вважають заступницею дітей і жінок, а також тих, чий рід діяльності пов'язаний з ризиком - військових, ремісників, моряків, торговців і мандрівників.

У святої Варвари просять про:

  • захист від раптової смерті;
  • про дітей;
  • благополучну вагітність і пологи;
  • зцілення від різних хвороб;
  • захист від батьківського гніву.

Ця молитва Великомучениці Варварі принесе щастя та здоров'я: як просити допомоги у святоїІкона святої великомучениці Варвари

Головна молитва до святої Варвари

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.
Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла уздоровлять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без покути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

Раніше ми повідомляли, що ця молитва Великомучениці Катерині виконає найзаповітніше бажання.

Читайте РБК-Україна в Google News
молитва
LITE
Впізнаєте? 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми
Впізнаєте? 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми