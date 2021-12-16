Ця молитва Великомучениці Варварі принесе щастя та здоров'я: як просити допомоги у святої

У п'ятницю, 17 грудня, в день святої Великомучениці Варвари, яка вважається покровителькою жінок, перед її іконами читають молитву та просять про щастя, швидке заміжжя, зцілення від хвороб і здоров'я дитини.

Яку молитву потрібно прочитати, щоб попросити допомоги у святої – читайте нижче.

Святу Варвару вважають заступницею дітей і жінок, а також тих, чий рід діяльності пов'язаний з ризиком - військових, ремісників, моряків, торговців і мандрівників.

У святої Варвари просять про:

захист від раптової смерті;

про дітей;

благополучну вагітність і пологи;

зцілення від різних хвороб;

захист від батьківського гніву.

Ікона святої великомучениці Варвари

Головна молитва до святої Варвари

Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла уздоровлять рани, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без покути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.