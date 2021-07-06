Ця молитва на Різдво Іоанна Предтечі змінить вашу долю і приверне здоров'я

Молитва Іоанну Хрестителю (перша)

Хреститель Іоанн, проповідник покаяння, почуй молитви мої та передай прохання Владиці Небесному. Я, як негідний, сумний, немічний і мучиться сумом, закликаю до твоєї участі й заступництва. Благаю Очистити Думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на нехай істинний. Святий Іоанн, ти бачив гріхи земні та дарував спокуту людям. О, проповідник земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса та охрестити його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім'я) і не залишай мене напризволяще диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.

Молитва Іоанну Хрестителю (друга)

Святий Предтечі та Хрестителю Христовому Іоанну! Проповідник сий покаяння, каються не погорди нас, але молися до Владики Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многія гріхи впадших. Смерті убо чаєм, про гресех же наших николиже повболіванням і про Царство Небесне не попекохомся: але не погорди нас, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, болій народжених всіх, постником і пустинником наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий. Тебе молимо, до тебе вдаємося: чи не відкинь нас, які просять твого заступництва, обнови душі наша покаянням, еже є друге хрещення: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце, розтрощене з глибини, зітхає: простри Пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Їй, Господи Ісусе Христе! Молитвами Святого Іоанна Хрестителя твого, неабияк же Пречистої Твоєї Матері, Володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів твоїх, каються про гресех. Ти бо єси Бог каються, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славяще Пресвяте Ім'я Твоє, з безначальним твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворчим твоїм Духом, нині та повсякчас, і на віки віків.

Молитва про дітей

Молитва про позбавлення від алкоголізму