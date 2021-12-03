Ця молитва Пресвятій Богородиці на Третю Пречисту виконає ваше найзаповітніше бажання

Молитви, звернені до пресвятої Богородиці в це свято, мають особливу чудотворну силу.

Діві Марії моляться про допомогу в біді, захисті, заступництві, спокуті гріхів

Молитва про допомогу в біді

Царице моя преблагая, надіє моя і притулок, скорботних радість, кинутих підтримка! Забери біди мої, забери скорботу, допоможи мені немічному знайти силу і віру, щоб протистояти негараздам. Тугу мою пом'якши, втіш серце та не дозволь збитися з вірного шляху. Амінь.

Молитва про захист і заступництво

Царице Небесна, оплот мій і надіє моя, зверни на мене свій погляд і не зрічися щирого прохання про захист. Не кидай мене напризволяще, відведи біди від мене і моїх близьких. Не дозволь вгодити в тенета диявольські та вбережи від його послідовників. Подаруй захист свій і благословення, пом'якши серця і посіли в них співчуття. Амінь.

Молитва про спокуту гріхів

Богородице, до твоєї допомоги кличу і на тебе уповаю. Ти бачиш мою слабкість, тож подаруй виправлення і навчи любити Господа всією душею і думками. Подаруй благодать свою, милосердно, та даруй старанність жити праведно. Донеси негідне прохання моє до батька нашого. Ниспошли мені своє благословення. Амінь.

Якій події приурочене свято

У цей день вшановують подію, коли майбутню Богородицю вперше привели в храм для служіння Господу. Тоді Марії було всього три роки.

Вона сама увійшла в храм по п'ятнадцяти сходинках, а потім первосвященик відвів дівчинку в Святая святих, куди не могли входити звичайні люди. Всі присутні в храмі були здивовані цією подією. Марія залишилася в храмі допомагати, а її батьки повернулися додому.

Важливі традиції свята

На свято слід відвідати церкву на службу, поставити свічку Діві Марії і помолитися від чистого серця. Також рекомендується сповідатися і причаститися.

У цей день дозволялося зробити послаблення Різдвяного посту, вживши трохи риби, соняшникової олії і церковного вина.

Крім того в день, незважаючи на пост, раніше влаштовували ярмарки.

Але при цьому у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці не можна сильно веселитися, займатися важкою роботою, прибирати, прати, шити.

Так само, в цей день категорично забороняється укладати шлюби, втім, як і в усі дні Різдвяного посту.

А ось хрестити дітей в цей день дозволяється.