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Мокре Різдво: синоптики дали невтішний прогноз погоди

STYLERЖиття    24.12.2019 - 21:17
Мокре Різдво: синоптики дали невтішний прогноз погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні почала стрімко погіршуватися

Погода в Україні у середу, 25 грудня, очікується похмура і дощова у всіх областях країни. Температура повітря різко піде вниз і в деяких регіонах очікується дощ з мокрим снігом.

Погода на сході країни буде дощова і холодна, можливе посилення вітру до 12 м/с. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень очікується від +2 до +6 градусів.

В південних областях пройдуть дощі, від помірних до сильних, місцями зливи. Вночі від +4 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +7 +10 градусів. У Криму буде йти дощ, вітер до 12 м/с. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

На півночі очікується сильний дощ, який буде йти всю ніч і весь день. Температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів.

У західних областях суттєво похолодає і дощі зміняться мокрим снігом з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі, місцями сильні. Вночі близько +5 градусів, вдень до +7 градусів.

У Києві 25 грудня майже весь день буде йти дощ. Нічна температура повітря складе близько +5 градусів, вдень потеплішає до +7 градусів.

Мокре Різдво: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Карта погоди на 25 грудня

Як повідомляють синоптики, на вихідних в Україні вдарить мороз. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -3 градусів, вдень температура коливатиметься від +1 до -1 градуса. У багатьох областях очікується ожеледиця та мокрий сніг з дощем.

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