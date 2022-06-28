Чи можуть звільнити з роботи через виїзд за кордон та як правильно оформити відсутність

У службі зайнятості повідомляли, що на час дії воєнного стану для вимушених переселенців скасовано обмеження в роботі за сумісництвом, що стосуються часу її тривалості. Працівника можна оформити не лише на пів ставки, а й на більшу тривалість часу, зокрема - на повний робочий день.

Як людині поновитись на роботі

Експерти кажуть, що на підприємстві чи установі, де працює ВПО, може бути запроваджений простій. Він може бути оформлений на всьому підприємстві, на окремих його підрозділах або щодо окремих працівників.

Чи здійснюється у такому разі оплата праці

Зокрема, працівникам забезпечується оплата праці, розмір якої не може бути меншим, ніж дві третини окладу, визначеного відповідними документами.

Уряд прийняв рішення, відповідно до якого керівникам підприємств, що фінансуються коштом держбюджету, дозволено в межах фонду заробітної плати самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників. Однак, це не може перевищувати від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду.

Чи має право роботодавець звільнити людину з роботи, якщо вона виїхала за кордон під час війни

За словами фахівців, роботодавець не має права такого робити. Однак, він може призупинити дію трудового договору у зв'язку з неможливістю виконання до виконання роботи.

У такому разі працівник не вважається звільненим та надалі може розраховувати на відповідні компенсації від держави, що здійснює військову агресію проти України.

Водночас такі працівники мають змогу працевлаштуватись на інше місце роботи на умовах сумісництва.