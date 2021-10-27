Чи можуть батьки побачити контрольну роботу своєї дитини: це повинні знати усі

Важливо, що батьки також повинні сприяти аби дитина виконувала домашні завдання.

Де батьки можуть побачити оцінки

Вони можуть вимагати від директора школи або класного керівника журнал, де зможуть бачити всі оцінки своїх дітей.

Також вони можуть домовитися про певний спосіб інформування батьків оцінок.

Чи можуть батьки бути присутніми на уроці

Батьки здобувачів освіти можуть бути присутніми на уроках свої дітей. Однак, це може відбутися тільки за попереднім погодженням із керівництвом школи.

Окрім того, вчитель немає права вигнати дитину з уроку. Все тому, що це позбавляє дитину права на освіту. Також вчитель є відповідальним за збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

Чи можуть дитині не дозволити піти до туалету під час уроку

Зазначається, що ігнорування фізичних потреб дитини (наприклад, заборона піти до туалету) - це жорстоке поводження, що в судовій практиці кваліфікується як аморальний проступок і є підставою для звільнення педагога.