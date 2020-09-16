Можуть нашкодити здоров'ю: експерти назвали найбільш небезпечні фрукти

Фахівці розповіли, що фрукти можуть бути однаково корисні і шкідливі для здоров'я людини. Є хронічні захворювання, при яких деякі фрукти можуть бути категорично протипоказані.

Медики назвали фрукти, які можуть бути небезпечними для здоров'я і перерахували захворювання, які можуть викликати протипоказання. Про це пише Ukr.Media.

Яблука і груші. В цих фруктах міститься багато кислоти, тому вони протипоказані тим, у кого є холецистит, панкреатит, виразковий коліт, геморой і здуття живота. Груші можуть викликати бродіння в животі, а це веде до проблем шлунково-кишкового тракту.

Цитрусові. Кислота викликає подразнення слизової оболонки органів шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, негативно відбивається на емалі зубів. Вони протипоказані тим, у кого є запалення слизової та виразка шлунка, панкреатит, подагра, захворювання печінки, нирок і діабет. Також не рекомендується жінкам у період менопаузи вживати цитрусові, через те, що вони можуть порушити рівень естрогену. А грейпфрути можуть знижувати ефективність багатьох лікарських препаратів.

Виноград. Від цього продукту варто відмовитися тим, у кого є виразка шлунка, дванадцятипалої кишки, діабет, проблеми з тиском, цироз печінки, діарея, стоматит і карієс. У винограді багато цукру, тому експерти радять його вживати окремо від інших продуктів. Не варто вечеряти виноградом, оскільки є ризик, що він не засвоїться.

Ківі. Цей фрукт може викликати алергічну реакцію та особливо обережно варто до ківі поставитися тим, у кого є алергія на латекс. Не варто поєднувати ківі з серцевими препаратами, бета-блокатори можуть згубно вплинути на стан нирок.

Банани. У них міститься багато цукру, а це може бути небезпечно для діабетиків. Також банани можуть викликати метеоризм. Не варто їх поєднувати з препаратами для серця – в бананах, як і в ківі, багато калію, і це може відбитися на стані нирок.

Абрикоси, персики, нектарини, сливи. Багато цукру і волокон, тому є протипоказання для людей з проблемами щитоподібної залози, при підвищеній кислотності, гепатиті, цукровому діабеті, схильності до діареї. Категорично не можна при холециститі, панкреатиті, коліті, проблемах з нирками.

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