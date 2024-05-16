Могла стать роковой: удостоверение спасло пограничника в Волчанске от пули (фото)

Подробности

Известно, что событие произошло на северной окраине города.

Боец ГНСУ на псевдо "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с россиянами. Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног.

Но одна пуля, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего.

Побратимам удалось быстро эвакуировать "Тихона", и жизни воина ничего не угрожает.

В комментариях пользователи отметили, что нужно выдать всем пограничникам по такому удостоверению, а "лучше с десяток, чтобы только берегли жизнь ребят".

Другие же отметили, что это судьба сохранила, а не удостоверение.

Удостоверение остановило пулю и спасло жизнь пограничника в Волчанске (фото: facebook.com/DPSUkraine)