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Могла стать роковой: удостоверение спасло пограничника в Волчанске от пули (фото)

В Волчанске удостоверение остановило пулю и спасло жизнь пограничника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время боя в Волчанске Харьковской области вражеская пуля попала в служебное удостоверение пограничника в его кармане. Именно это сохранило ему жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы.

Подробности

Известно, что событие произошло на северной окраине города.

Боец ГНСУ на псевдо "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с россиянами. Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног.

Но одна пуля, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего.

Побратимам удалось быстро эвакуировать "Тихона", и жизни воина ничего не угрожает.

В комментариях пользователи отметили, что нужно выдать всем пограничникам по такому удостоверению, а "лучше с десяток, чтобы только берегли жизнь ребят".

Другие же отметили, что это судьба сохранила, а не удостоверение.

Удостоверение остановило пулю и спасло жизнь пограничника в Волчанске (фото: facebook.com/DPSUkraine)

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ДПСУВолчанскПограничная службаПограничники