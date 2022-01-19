Могилевська була за Януковича: Ігор Кондратюк згадав скандал зі співачкою

Продюсер і ведучий Ігор Кондратюк згадав скандал з Наталією Могилевською і агітацією за президента Віктора Януковича в 2004 році.

Справа була у 2004 році

У 2004 році весь проект "Шанс" повинен був агітувати за Віктора Януковича, хоча учасники були проти цього.

"Тут історія така. Це був контракт, який підписав канал "Інтер" на рекламну агітацію "Партії регіонів". Одним з пунктів була участь проекту "Шанс", - розповів Кондратюк.

Після цього Кондратюк поговорив з продюсером Владом Ряшиним і сказав, що їздити з агітацією не буде. Але Наталя Могилевська "відзначилася".

"Мені прийшла sms, що ми почали зйомки, Кузьма спізнюється, Наталя спізнюється. Пізніше мені дзвонять і кажуть, у нас проблема - народ бунтує. 2004 рік. Я кажу: "чого народ бунтує?"Наталія Могилевська на 5 каналі, там було якесь живе шоу, туди пішла Могила і сказала, що весь "Шанс" за Януковича. Весь "Шанс" був проти Януковича. За кого була Могилевська не знаю, швидше за все за Януковича. Все стало. Всі сказали, що зараз збираються, всі оператори йдуть", - розповів Кондратюк.

Деталі скандалу

Продюсер також повідав, як йому вдалося викрутитися в цій ситуації.

"Наталя приїхала на канал. Був грандіозний скандал. Ми говоримо: "Ти б про себе говорила, ти б нас не приплітала". Нас там 40 осіб знімальна група, ми тут причому. Давай проведемо голосування і ти побачиш, хто за кого і що ти сіла в калюжу", - згадав деталі Кондратюк.

Також Ігор розповів, як не захотіли лагодити їх автобус зі спущеними шинами через те, що нібито команда за Януковича.