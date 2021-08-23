Могилевська мріє змінити Гімн України: зірка уже придумала нові рядки

Популярна співачка і капітан "зіркової сотні" шоу "Співають всі!" Наталія Могилевська запропонувала нові перші рядки державного гімну замість "ще не вмерла України і слава, і воля".

Про те, як могла би могла зазвучати головна святкова пісня нашої держави, артистка сказала за лаштунками грандіозного шоу "З Днем народження, Україно!", яке глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 17:40.

Чому Могилевська хоче змінити Гімн України?

Насправді, ніякого "злого" умислу співачка не має. І нікого не змушує змінювати текст гімну.

"Я все роблю для того, щоб діти України були творчими і здобували освіту саме в моїх руках. А ще у мене є така мрія - я хочу, щоб Україна стала настільки щасливою, щоб ми змушені були змінити перші рядки гімну і співали: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна", - поділилась Могилевська на знімальному майданчику.

Наталія Могілевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Крім того, зірка розповіла, які часи за 30 років незалежності нашої країни вважає найзнаковішими для себе.

"Мені здається, найкращими роками були 90-ті, вірніше кінець 90-х і початок 2000-х років. Адже на них припав розквіт українського шоу-бізнесу. Саме тоді вперше проходили величезні концерти, виходили мої перші альбоми, вперше приїжджали до нас західні зірки… Тобто було народження нової української хвилі і нового шоу-бізнесу, який ми творили власноруч", - зізналася зірка.

Наталія Могілевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Проте співачка впевнена, за всі ці 30 років вона зі своїми колегами по цеху зробили все, щоб українська пісня та культура ставали з кожним роком кращими, і сьогодні нам є чим пишатися.

"Український шоу-бізнес пережив кілька вибухів. Перші були в 90-х роках. Але тоді ми не знали технологій - робили все серцем. А сьогодні у нас ціла машина шоу-бізнесу - є біблії, технології, формати. Тому ця машина починає створювати величезну кількість артистів! І останні кілька років, після революції, безумовно найвибуховіші, тому що почало з’являтись багато україномовних артистів", - розповіла вона.

Наталія Могілевська (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" взяли участь такі зірки, як VERKA SERDUCHKA, Оля Полякова, Олег Винник, NK, MONATIK, Павло Зібров, TAYANNA, Руслана, Арсен Мірзоян, DZIDZIO, KAZKA, ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Go A та інші.