Могилевская поделилась фирменным рецептом кутьи на Рождество и рассказала о секретном ингредиенте

Рецепт кутьи от Натальи Могилевской

Она отметила, что всегда готовит это рождественское блюдо по фирменному рецепту и имеет маленький секрет.

Первый и самый главный этап приготовления - необходимо сварить пшеницу. Она может быть озимой (из мягких сортов) и яровой (из твердых сортов). Напомним, что пшеницу из твердых сортов необходимо заранее замочить в отфильтрованной воде - лучше всего это сделать накануне вечером. Но лучше всего взять очищенную и шлифованную пшеницу сорта гарновка.

Певица отметила, что она варит примерно два стакана пшеницы.

"Это пшеница, ее нужно замочить на несколько часов, чтобы она быстрее сварилась и далее отварить. Затем слить лишнюю воду, и у нас главный ингредиент готов. Обратите внимание, местами она уже разваренная, и зернышки раскрылись", - отметила Наталья Могилевская.

Затем в отваренную пшеницу она добавила по 1 столовой ложки изюма, нарезанных орехов, меда и мака.

"Изюма можно и больше, но я его не очень люблю. Затем нарезанные орехи - тоже 1 столовую ложку. А затем столько же меда. Мак необходимо замочить, чтобы он стал мягким", - рассказала Могилевская.

Затем она отметила, что имеет секретный ингредиент, который добавляет в кутью - это соль.

"Для того, чтобы она была сложной по вкусу, и чтобы тот вкус раскрылся, нужно добавить то, что всегда раскрывает вкус. Это секрет самых лучших кулинаров. Немного соли - одну четвертую чайной ложки", - поделилась певица.

"Смысл кутьи в том, чтобы там было все самое богатое, самое прекрасное, что дарит нам природа, что дарит нам земля. Там может быть любая каша, а еще лучше делать микс разных каш. Но я вам скажу, я когда смотрела на ту серую массу, которая меня ждала на столах всю жизнь с детства, то я просто ту кутью ненавидела. Я верила в Бога, молилась, но кутью я съесть не могла", - поделилась воспоминаниями артистка.

Какие 12 блюд готовят на Рождество 2024 в Украине

В Украине Рождество Христово считается одним из главных христианских праздников, на который, как правило, за праздничным столом собирается вся семья.

Накануне праздника - в Святвечер - готовят 12 постных блюд, как и апостолов у Христа.

Главными блюдами считается кутья - каша из зерен пшеницы с различными добавками, и узвар - компот из сухофруктов.

Кутья (иллюстрация: pixabay.com)

Также на рождественском столе должен быть капустняк или борщ. Борщ на Рождество должен быть постным - то есть без мясного бульона. По преданиям, красный борщ символизирует кровь детей, убитых в Вифлееме по приказу Ирода.

Четвертое блюдо, которое следует поставить на стол, это хлеб или пирог. Наши предки пекли домашний хлеб с чесноком и горохом, или как его еще называли паляница. Горох в этом блюде символизировал богатство, а чеснок - отгонял злых духов.

Пятое блюдо на рождественском столе - это постные голубцы, например, с гречкой и грибами или с рисом и овощами. Голубцы - это символ любви Божьей и Святого Духа, ведь в названии есть отсылка к "голубю".

Шестое блюдо - это гарнир. Это может быть как тушеная картошка с луком и морковью, так и винегрет - салат из отваренных картофеля, моркови, свеклы, а также лука, зелени и соленых огурцов.

Седьмое блюдо на Рождество - соленья. Выбирайте на свой вкус: квашенная капуста, маринованные помидоры и огурцы, перцы или даже баклажаны.

Восьмое блюдо - вареники, которые считаются символом достатка. Как правило, на рождественский стол подают вареники с картошкой или капустой. Также отдельно к вареникам можно поджарить лук и шкварки из сала.

Вареники (иллюстрация: pixabay.com)

Девятое блюдо - грибы. Это не только сытный, но и полезный продукт. Это могут быть как маринованные грибы, так и обжаренные с луком на сливочном масле.

Десятое блюдо - рыба. Вы можете поставить на праздничный стол и купленное в супермаркете филе сельди, так и приготовить самостоятельно рыбные котлеты, жареную рыбу или заливное из нее.

Одиннадцатое блюдо - постный салат. На сегодняшний день существует огромное количество салатов без мяса, которые вы сможете с легкостью приготовить.

Двенадцатое блюдо - десерт. Естественно, можно купить какое-то лакомство в магазине, а можно приготовить дома самостоятельно. Например, запечь в духовке яблоки с медом и орехами.

Какие блюда должны быть на столе на Рождество (иллюстрация: pixabay.com)